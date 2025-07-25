Рада розгляне новий антикорупційний закон

Засідання Верховної Ради України. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Верховна Рада збереться на позачергове засідання для розгляду президентського законопроєкту про незалежність САП та НАБУ. Очікується, що засідання відбудеться наступного четверга, 31 липня.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у п'ятницю, 25 липня, у Facebook.

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Стефанчук зазначив, що засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року.

Голова ВР зазначив, що під час розгляду цього законопроєкту він буде пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

Крім цього, очікується, що 31 липня парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи.

Скриншот повідомлення голови ВРУ/Facebook

Нагадаємо, що у четвер, 24 липня, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згодом глава держави висловився щодо нового закону про НАБУ та САП. На його думку, за нього проголосують.