Рада розгляне новий антикорупційний закон

Рада анонсувала розгляд антикорупційного закону президента — дата
Верховна Рада збереться на позачергове засідання для розгляду президентського законопроєкту про незалежність САП та НАБУ. Очікується, що засідання відбудеться наступного четверга, 31 липня.
Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у п'ятницю, 25 липня, у Facebook.
ВР розгляне антикорупційний закон — що відомо
Стефанчук зазначив, що засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроєкту "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстраційний номер 13533) відбудеться 31 липня 2025 року.
Голова ВР зазначив, що під час розгляду цього законопроєкту він буде пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.
Крім цього, очікується, що 31 липня парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи.
Нагадаємо, що у четвер, 24 липня, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Згодом глава держави висловився щодо нового закону про НАБУ та САП. На його думку, за нього проголосують.
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