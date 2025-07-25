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Главная Новости дня ВР рассмотрит антикоррупционный закон президента — известна дата

ВР рассмотрит антикоррупционный закон президента — известна дата

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 12:13
Рада рассмотрит новый антикоррупционный закон
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: Руслан Стефанчук/Facebook

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для рассмотрения президентского законопроекта о независимости САП и НАБУ. Ожидается, что заседание состоится в следующий четверг, 31 июля.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в пятницу, 25 июля, в Facebook.

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Стефанчук отметил, что заседание Верховной Рады Украины по рассмотрению неотложного президентского законопроекта "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры" (регистрационный номер 13533) состоится 31 июля 2025 года.

Председатель ВР отметил, что при рассмотрении этого законопроекта он будет предлагать принять его сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.

Кроме этого, ожидается, что 31 июля парламент рассмотрит и другие важные законодательные инициативы.

Стефанчук закон
Скриншот сообщения председателя ВРУ/Facebook

Напомним, что в четверг, 24 июля, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Позже глава государства высказался относительно нового закона о НАБУ и САП. По его мнению, за него проголосуют.

Владимир Зеленский Верховная Рада НАБУ закон коррупция
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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