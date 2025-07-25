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Нардеп пояснив, чи вплине закон про НАБУ на боротьбу з корупцією

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 17:31
Закон про НАБУ та САП — чи є ризики для боротьби з корупцією
Олексій Кучеренко. Фото: УНІАН

Ухвалений Верховною Радою закон про обмеження незалежності НАБУ та САП не містить ніяких загроз національній безпеці та не нашкодить боротьбі з корупцією. У багатьох державах діє перехресний контроль над спецпідрозділами.

Про це заявив нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 25 липня.

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Кучеренко вважає, що Президент України Володимир Зеленський має право доручити Генпрокурору додаткові повноваження.

"Те, що там додаткові повноваження в нього (Генпрокурора, — ред.) з'явилися, як на мене, тільки на користь пішло.  Я не бачу ніяких загроз в тому, що проголосовано, ніяких загроз національній безпеці або боротьбі з корупцією", — сказав він.

Водночас нардеп вважає, що якщо б голосування за цей закон не відбувалось б поспіхом і влада дослухалась до громадян, то, ймовірно, вдалось би уникнути протестів.

Представник "Батьківщини" додав, що у світовій практиці, зазвичай, в спецслужбах та спецпідрозділах (наприклад НАБУ, САП, ДБР) діє перехресний контроль. За його словами, нічого поганого в таких рішеннях немає.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Президент України Володимир Зеленський.

Після цього українці у містах три вечори підряд збиралися на мітинги проти нового закону, який передбачає підпорядкування НАБУ та САП Офісу Генпрокурора, що ліквідовує незалежність цих інституцій.

Після цього Зеленський вніс до Верховної Ради новий законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Документ підтримали антикорупційні органи.

Згодом стало відомо, що Верховна Рада збереться на позачергове засідання для розгляду президентського законопроєкту про незалежність САП та НАБУ.

Адвокат Сергій Старенький пояснив, як розширяться повноваження Національного антикорупційного бюро України після ухвалення нового президентського законопроєкту.

НАБУ САП Офіс генерального прокурора президент НЛО
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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