Что произошло на Мюнхенской конференции по безопасности 2026

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Фото: president.gov.ua

В Германии с 13 по 15 февраля прошла трехдневная Мюнхенская конференция по безопасности. В рамках мероприятия состоялось большое количество встреч, а также поднимались темы Украины, безопасности Европы и другие важные обсуждения.

Новини.LIVE рассказывает все, что было самым главным за эти три дня.

Ключевые итоги Мюнхенской конференции по безопасности

На конференцию в этом году Украина была представлена делегацией самого высокого уровня, которую возглавил лично президент Владимир Зеленский. Глава государства в Мюнхене произнес речь, которую встретили овациями, провел множество встреч, в частности с госсекретарем США Марко Рубио накануне переговоров в Швейцарии, дал интервью изданию Politico, а также пообщался с представителями СМИ.

Президент говорил о дипломатическом процессе, восстановлении Украины, необходимых гарантиях безопасности и сотрудничестве с партнерами для усиления обороноспособности страны. В частности Зеленский посетил первое совместное немецко-украинское предприятие, которое уже производит дроны для ВСУ.

Не менее важным был и визит вышеупомянутого Марко Рубио, который в Европе ожидали с определенным пессимизмом, ведь в прошлом году вице-президент США Джей Ди Вэнс во время конференции жестко раскритиковал ЕС.

В своей речи госсекретарь США призвал Европу к объединению, рассказывал, что у нее с Соединенными Штатами очень много общего. И хотя его слова некоторые восприняли с некоторым облегчением, чиновник повторил тезисы Трампа о необходимости изменений в европейской политике, но в более дипломатичном тоне.

Лидеры Европы, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорили о необходимости усиления военного потенциала континента из-за изменений, которые происходят в мире. В частности, лидеры обсуждали создание европейского ядерного сдерживания.

На конференции в Мюнхене также присутствовала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, которая взяла эксклюзивные комментарии у президента Владимира Зеленского, а также у украинских и иностранных топ-чиновников: главы МИД Украины Андрея Сибиги, посла Украины в США Ольги Стефанишиной, заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Напомним, вечером 15 февраля Владимир Зеленский сообщил, что уже вернулся в Киев. Подведя итоги Мюнхенской конференции, он отметил, что в рамках мероприятия был обсужден ряд вопросов относительно Украины. По словам главы государства, Киев ожидает новые пакеты поддержки.

Также мы писали, что народу Украины в эти выходные в Мюнхене была присуждена премия имени Эвальда фон Кляйста, которую получил глава государства Владимир Зеленский и выступил с речью.