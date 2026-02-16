Відео
Головна Новини дня Мюнхенська конференції з безпеки 2026 — найголовніше за три дні

Мюнхенська конференції з безпеки 2026 — найголовніше за три дні

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 00:19
Що відбулося на Мюнхенській конференції з безпеки 2026
Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки. Фото: president.gov.ua

У Німеччині з 13 по 15 лютого пройшла триденна Мюнхенська конференція з безпеки. У межах заходу відбулася велика кількість зустрічей, а також піднімалися теми України, безпеки Європи та інші важливі обговорення.

Новини.LIVE розповідає все, що було найголовнішим за ці три дні.

Читайте також:

Ключові підсумки Мюнхенської конференції з безпеки

На конференцію у цьому році Україна була представлена делегацією найвищого рівня, яку очолив особисто президент Володимир Зеленський. Глава держави у Мюнхені виголосив промову, яку зустріли оваціями, провів безліч зустрічей, зокрема з держсекретарем США Марко Рубіо напередодні перемовин у Швейцарії, дав інтерв’ю виданню Politico, а також поспілкувався з представниками ЗМІ.

Президент говорив про дипломатичний процес, відновлення України, необхідні гарантії безпеки та співпрацю з партнерами для посилення обороноздатності країни. Зокрема Зеленський відвідав перше спільне німецько-українське підприємство, яке вже виробляє дрони для ЗСУ.

Не менш важливим був і візит вищезгаданого Марко Рубіо, який у Європі очікували з певним песимізмом, адже минулого року віцепрезидент США Джей Ді Венс під час конференції жорстко розкритикував ЄС.

У своїй промові держсекретар США закликав Європу до обʼєднання, розповідав, що у неї зі Сполученими Штатами дуже багато спільного. І хоча його слова дехто сприйняв з певним полегшенням, посадовець повторив тези Трампа про необхідність змін у європейській політиці, але у більш дипломатичному тоні.

Лідери Європи, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер говорили про необхідність посилення військового потенціалу континенту через зміни, які відбуваються у світі. Зокрема, лідери обговорювали створення європейського ядерного стримування.

На конференції у Мюнхені також була присутня журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка взяла ексклюзивні коментарі у президента Володимира Зеленського, а також у українських та іноземних топ-посадовців: глави МЗС України Андрія Сибіги, посла України в США Ольги Стефанішиної, заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича.

Нагадаємо, ввечері 15 лютого Володимир Зеленський повідомив, що вже повернувся до Києва. Підбивши підсумки Мюнхенської конференції, він зазначив, що в межах заходу було обговорено низку питань щодо України. За словами глави держави, Київ очікує нові пакети підтримки.

Також ми писали, що народу України цими вихідними у Мюнхені було присуджено премію імені Евальда фон Кляйста, яку отримав глава держави Володимир Зеленський та виступив з промовою.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
