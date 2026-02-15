Мюнхенська безпекова конференція — Зеленський оголосив про результати

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський повернувся у Київ після Мюнхенської конференції. В межах заходу обговорили низку питань стосовно України, зокрема, очікуються нові пакети підтримки.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні 15 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про Мюнхенську конференцію

Як зазначив Президент України, він повернувся до Києва після двох насичених днів у Німеччині. В межах Мюнхенської безпекової конференції відбулося багато зустрічей.

"Найважливіше — будуть нові пакети підтримки для України. Головне — ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими. Ви про це знаєте. Тому ми говорили про це в Мюнхені фактично з кожним лідером", — зазначив глава держави.

Він додав, що була також розмова з американським держсекретарем Марко Рубіо. Зеленський висловив сподівання, що домовленості "спрацюють так, як потрібно".

"ППО — це щоденна потреба України. Я дякую ще раз Німеччині. Є наше нове виробництво ударних дронів. Будемо розширювати надалі такі речі: спільні розробки, виробництва, загальноєвропейській програми та фінансові інструменти", — заявив Президент України.

Він зазначив, що усі лідери без винятку говорять про те, що Європа має бути значно більш незалежною. Україна пропонує конкретні речі, які роблять Європу сильною.

"Наступного тижня очікуємо зустрічі стосовно нових енергетичних пакетів. Це стосується обладнання для відновлення після ударів. Попереду знову кілька холодних днів. Усі бачили, як росіяни цим користуються", — наголосив глава держави.

Він додав, що готується новий санкційний пакет проти російських осіб, що працюють на війну. Він має стати сигналом для світу про те, що не можна просто заплющувати очі на агресора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський отримав премію імені Евальда фон Кляйста у Мюнхені. Її присудили українському народові.

Також глава держави розповів, чому Україна не довіряє гарантіям безпеки від партнерів.