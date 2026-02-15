Видео
Главная Новости дня Зеленский назвал результаты конференции в Мюнхене — обращение

Зеленский назвал результаты конференции в Мюнхене — обращение

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 19:39
Мюнхенская конференция по безопасности — Зеленский объявил о результатах
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский вернулся в Киев после Мюнхенской конференции. В рамках мероприятия обсудили ряд вопросов относительно Украины, в частности, ожидаются новые пакеты поддержки.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 15 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский о Мюнхенской конференции

Как отметил Президент Украины, он вернулся в Киев после двух насыщенных дней в Германии. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялось много встреч.

"Самое важное — будут новые пакеты поддержки для Украины. Главное — ракеты для ПВО, для защиты от баллистики. Это вопрос номер один на протяжении всей этой зимы. Вы об этом знаете. Поэтому мы говорили об этом в Мюнхене фактически с каждым лидером", — отметил глава государства.

Он добавил, что был также разговор с американским госсекретарем Марко Рубио. Зеленский выразил надежду, что договоренности "сработают так, как нужно".

"ПВО - это ежедневная потребность Украины. Я благодарю еще раз Германию. Есть наше новое производство ударных дронов. Будем расширять в дальнейшем такие вещи: совместные разработки, производства, общеевропейские программы и финансовые инструменты", — заявил Президент Украины.

Он отметил, что все лидеры без исключения говорят о том, что Европа должна быть значительно более независимой. Украина предлагает конкретные вещи, которые делают Европу сильной.

"На следующей неделе ожидаем встречи относительно новых энергетических пакетов. Это касается оборудования для восстановления после ударов. Впереди снова несколько холодных дней. Все видели, как россияне этим пользуются", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что готовится новый санкционный пакет против российских лиц, работающих на войну. Он должен стать сигналом для мира о том, что нельзя просто закрывать глаза на агрессора.

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский получил премию имени Эвальда фон Кляйста в Мюнхене. Ее присудили украинскому народу.

Также глава государства рассказал, почему Украина не доверяет гарантиям безопасности от партнеров.

Владимир Зеленский безопасность помощь война в Украине Мюнхенская конференция безопасности 2026
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
