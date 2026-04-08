МИД: Перемирие на Ближнем Востоке должно стать сигналом для давления на РФ

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина приветствует соглашение о прекращении огня и разблокировании Ормузского пролива. По его словам, перемирие на Ближнем Востоке должно стать сигналом для давления на Россию.

Об этом Георгий Тихий сказал во время брифинга 8 апреля, передает корреспондент Новини.LIVE.

Перемирие на Ближнем Востоке

"Мы приветствуем решение между президентом США Дональдом Трампом и иранским режимом о прекращении огня и разблокировании Ормузского пролива. Приветствуем также усилия Пакистана. Наша позиция очень проста — мы видим, что решимость Америки работает и мы убеждены, что это должно быть свидетельством, что пришло время принудить Москву к прекращению огня и завершению войны в Украине", — сказал Тихий.

Он также раскрыл позицию Президента Украины Владимира Зеленского, который тоже поддержал перемирие на Ближнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что это сохранит жизни и инфраструктуру. Он напомнил, что Украина всегда призывала и призывает к прекращению огня в войне, которая ведется в Европе, поэтому мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе. Это открывает путь к дипломатической работе.

Другие заявления Георгия Тихого

Представитель МИД сделал и другие важные заявления во время брифинга:

Читайте также:

Украина готова к "зеркальным" шагам, в частности к пасхальному и энергетическому перемирию, в случае прекращения ударов со стороны РФ;

украинская сторона считает, что именно режим тишины и меры доверия могут создать условия для переговоров как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Ожидается, что дальнейшее развитие ситуации станет понятным в ближайшие дни, в частности после следующего раунда переговоров 10 апреля;

Украина и Китай ведут работу по согласованию сроков визита Андрея Сибиги в Пекин;

визит Зеленского в Сирию стал лучшим свидетельством партнерских отношений между странами. Кроме этого, сирийская сторона сообщила о своей готовности в ближайшее время начать работу посольства Сирии в Киеве.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 апреля после договоренности о прекращении огня Иран заявил, что разблокирует Ормузский пролив на период перемирия. Однако это будет при условии, если США не будут наносить удары.

Однако иранские СМИ сообщали, что американо-израильские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод Лаван на острове Лаван. Таким образом они нарушили режим прекращения огня.