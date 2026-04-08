Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня МИД: Перемирие на Ближнем Востоке должно стать сигналом для давления на РФ

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 15:18
Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: МИД

Представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина приветствует соглашение о прекращении огня и разблокировании Ормузского пролива. По его словам, перемирие на Ближнем Востоке должно стать сигналом для давления на Россию.

Об этом Георгий Тихий сказал во время брифинга 8 апреля, передает корреспондент Новини.LIVE.

Перемирие на Ближнем Востоке

"Мы приветствуем решение между президентом США Дональдом Трампом и иранским режимом о прекращении огня и разблокировании Ормузского пролива. Приветствуем также усилия Пакистана. Наша позиция очень проста — мы видим, что решимость Америки работает и мы убеждены, что это должно быть свидетельством, что пришло время принудить Москву к прекращению огня и завершению войны в Украине", — сказал Тихий.

Он также раскрыл позицию Президента Украины Владимира Зеленского, который тоже поддержал перемирие на Ближнем Востоке. Глава государства подчеркнул, что это сохранит жизни и инфраструктуру. Он напомнил, что Украина всегда призывала и призывает к прекращению огня в войне, которая ведется в Европе, поэтому мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Заливе. Это открывает путь к дипломатической работе.

Другие заявления Георгия Тихого

Представитель МИД сделал и другие важные заявления во время брифинга:

Читайте также:
  • Украина готова к "зеркальным" шагам, в частности к пасхальному и энергетическому перемирию, в случае прекращения ударов со стороны РФ;
  • украинская сторона считает, что именно режим тишины и меры доверия могут создать условия для переговоров как в Европе, так и на Ближнем Востоке. Ожидается, что дальнейшее развитие ситуации станет понятным в ближайшие дни, в частности после следующего раунда переговоров 10 апреля;
  • Украина и Китай ведут работу по согласованию сроков визита Андрея Сибиги в Пекин;
  • визит Зеленского в Сирию стал лучшим свидетельством партнерских отношений между странами. Кроме этого, сирийская сторона сообщила о своей готовности в ближайшее время начать работу посольства Сирии в Киеве.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 апреля после договоренности о прекращении огня Иран заявил, что разблокирует Ормузский пролив на период перемирия. Однако это будет при условии, если США не будут наносить удары.

Однако иранские СМИ сообщали, что американо-израильские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод Лаван на острове Лаван. Таким образом они нарушили режим прекращения огня.

перемирие Георгий Тихий Ближний Восток
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации