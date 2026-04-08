МЗС: Перемир'я на Близькому Сході має стати сигналом для тиску на РФ

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна вітає угоду про припинення вогню та розблокування Ормузької протоки. За його словами, перемир'я на Близькому Сході має стати сигналом для тиску на Росію.

Про це Георгій Тихий сказав під час брифінгу 8 квітня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Перемир'я на Близькому Сході

"Ми вітаємо рішення між президентом США Дональдом Трампом та іранським режимом щодо припинення вогню та розблокування Ормузької протоки. Вітаємо також зусилля Пакистану. Наша позиція дуже проста — ми бачимо, що рішучість Америки працює і ми переконані, що це має бути свідченням, що настав час примусити Москву до припинення вогню та завершення війни в Україні", — сказав Тихий.

Він також розкрив позицію Президента України Володимира Зеленського, який теж підтримав перемир'я на Близькому Сході. Глава держави наголосив, що це збереже життя та інфраструктуру. Він нагадав, що Україна завжди закликала та закликає до припинення вогню у війні, яка ведеться в Європі, тому ми підтримуємо тишу на Близькому Сході та в Затоці. Це відкриває шлях до дипломатичної роботи.

Інші заяви Георгія Тихого

Речник МЗС зробив й інші важливі заяви під час брифінгу:

Україна готова до "дзеркальних" кроків, зокрема до великоднього та енергетичного перемир'я, у разі припинення ударів з боку РФ;

українська сторона вважає, що саме режим тиші та заходи довіри можуть створити умови для переговорів як у Європі, так і на Близькому Сході. Очікується, що подальший розвиток ситуації стане зрозумілим найближчими днями, зокрема після наступного раунду переговорів 10 квітня;

Україна та Китай ведуть роботу щодо узгодження термінів візиту Андрія Сибіги до Пекіну;

візит Зеленського до Сирії став найкращим свідченням партнерських відносин між країнами. Крім цього, сирійська сторона повідомила про свою готовність найближчим часом започаткувати роботу посольства Сирії в Києві.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 квітня після домовленості про припинення вогню Іран заявив, що розблокує Ормузьку протоку на період перемир'я. Однак це буде за умови, якщо США не завдатимуть ударів.

Однак іранські ЗМІ повідомляли, що американcько-ізраїльські війська обстріляли нафтопереробний завод Лаван на острові Лаван. Таким чином вони порушили режим припинення вогню.