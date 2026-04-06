Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибіга: Україна і Сирія знову відкриють посольства в Києві та Дамаску

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 00:38
Андрій Сибіга. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував, що провів переговори главою МЗС Сирії Ассаадом Хасаоном аш-Шайбані. Сторони обговорили низку важливих питань і домовилися відновити роботу посольств.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт МЗС України.

Про що домовилися Україна і Сирія

За словами Сибіги, він разом із сирійським міністром обговорив низку важливих питань та ініціатив, які насамперед пов'язані з безпекою.

"Безпека Європи та Близького Сходу взаємопов'язана. Ми продовжимо спільну роботу з досягнення міцного миру для наших народів. Ми також обговорили логістику, включно з розвитком торговельних і морських шляхів — галузі з великим потенціалом для поглиблення економічного співробітництва", — розповів глава МЗС України в соцмережі Х.

Він додав, що безпека в продовольстві залишається важливим напрямком, і Україна готова зробити свій внесок у підтримку стабільності в регіоні. Зокрема, через ініціативу "Зерно з України".

Читайте також:

"Двостороння торгівля вже збільшилася вдев'ятеро з моменту підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин, і ми бачимо явні можливості для її подальшого розширення", — наголосив Сибіга.

Крім цього, сторони обговорили співпрацю в гуманітарній та освітніх сферах. Як пояснив очільник МЗС, в Україні навчалися і продовжують навчатися багато сирійських студентів, і це, зі свого боку, міцна основа, на якій країни мають намір будувати подальшу співпрацю.

На завершення Андрій Сибіга анонсував, що Україна і Сирія відновлять роботу посольств.

"Нарешті, ми домовилися в найближчому майбутньому знову відкрити посольства в Києві та Дамаску — важливий крок у зміцненні нашого партнерства", — резюмував він.

Украина и Сирия возобновят работу посольств, заявил Сибига
Пост Андрія Сибіги. Фото: скріншот

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що 5 квітня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Сирії. Під час своєї поїздки він зустрівся із сирійським лідером Ахмедом аш-Шараа. Сторони обговорили питання безпеки, розвиток співпраці, а також перспективи посилення відносин між країнами.

Трохи згодом того ж дня президент повідомив, що сторони встигли обговорити все: від питання безпеки та оборони, ситуації в регіоні через події навколо Ірану — до енергетичної та інфраструктурної співпраці країн. Також ішлося про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти України.

Андрій Сибіга Сирія Україна
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації