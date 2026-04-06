Сибіга: Україна і Сирія знову відкриють посольства в Києві та Дамаску

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував, що провів переговори главою МЗС Сирії Ассаадом Хасаоном аш-Шайбані. Сторони обговорили низку важливих питань і домовилися відновити роботу посольств.

Про що домовилися Україна і Сирія

За словами Сибіги, він разом із сирійським міністром обговорив низку важливих питань та ініціатив, які насамперед пов'язані з безпекою.

"Безпека Європи та Близького Сходу взаємопов'язана. Ми продовжимо спільну роботу з досягнення міцного миру для наших народів. Ми також обговорили логістику, включно з розвитком торговельних і морських шляхів — галузі з великим потенціалом для поглиблення економічного співробітництва", — розповів глава МЗС України в соцмережі Х.

Він додав, що безпека в продовольстві залишається важливим напрямком, і Україна готова зробити свій внесок у підтримку стабільності в регіоні. Зокрема, через ініціативу "Зерно з України".

"Двостороння торгівля вже збільшилася вдев'ятеро з моменту підписання Спільного комюніке про відновлення дипломатичних відносин, і ми бачимо явні можливості для її подальшого розширення", — наголосив Сибіга.

Крім цього, сторони обговорили співпрацю в гуманітарній та освітніх сферах. Як пояснив очільник МЗС, в Україні навчалися і продовжують навчатися багато сирійських студентів, і це, зі свого боку, міцна основа, на якій країни мають намір будувати подальшу співпрацю.

На завершення Андрій Сибіга анонсував, що Україна і Сирія відновлять роботу посольств.

"Нарешті, ми домовилися в найближчому майбутньому знову відкрити посольства в Києві та Дамаску — важливий крок у зміцненні нашого партнерства", — резюмував він.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що 5 квітня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Сирії. Під час своєї поїздки він зустрівся із сирійським лідером Ахмедом аш-Шараа. Сторони обговорили питання безпеки, розвиток співпраці, а також перспективи посилення відносин між країнами.

Трохи згодом того ж дня президент повідомив, що сторони встигли обговорити все: від питання безпеки та оборони, ситуації в регіоні через події навколо Ірану — до енергетичної та інфраструктурної співпраці країн. Також ішлося про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти України.