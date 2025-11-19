Відео
Сибіга розкрив, як Україна надає гуманітарну допомогу Сирії

Дата публікації: 19 листопада 2025 17:37
Як Україна допомогає Сирії - дані МЗС
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: REUTERS

Україна безкоштовно доставила продовольство до Сирії за підтримки міжнародних партнерів. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, такі поставки триватимуть і надалі.

Про це голова МЗС повідомив під час брифінгу у середу, 19 листопада.

Україна допомогає Сирії

Міністр підкреслив три ключові елементи забезпечення продовольчої стабільності: надійні маршрути постачання, партнерства, що сприяють розвитку, та здатність країн до самодостатнього виробництва продуктів.

"Дякую ЗСУ, завдяки яким морський експорт з України сьогодні взагалі можливий. Надійні морські та наземні коридори — основа передбачуваних поставок. Війна навчила нас, що мають існувати й працювати обидва формати: морські та наземні маршрути", — зазначив Сибіга.

Він також наголосив, що Україна готова допомагати іноземним країнам не лише продуктами, а й технологіями — від цифрових рішень до створення логістичних хабів, систем зрошення та механізації. Використання дронів як у безпеці, так і в сільському господарстві також стане частиною такої співпраці.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав документ про відновлення дипломатичних відносин із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

А у травні 2025 року ЄС зняв економічні із Сирії, які були запроваджені 14 років тому. Україна у свою чергу підтримала цей крок.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
