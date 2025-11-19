Видео
Сибига раскрыл, как Украина оказывает гуманитарную помощь Сирии

Дата публикации 19 ноября 2025 17:37
обновлено: 17:37
Как Украина помогает Сирии - данные МИДа - данные МИДа
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: REUTERS

Украина бесплатно доставила продовольствие в Сирию при поддержке международных партнеров. По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, такие поставки будут продолжаться и в дальнейшем.

Об этом глава МИД сообщил во время брифинга в среду, 19 ноября.

Украина помогает Сирии

Министр подчеркнул три ключевых элемента обеспечения продовольственной стабильности: надежные маршруты поставок, партнерства, способствующие развитию, и способность стран к самодостаточному производству продуктов.

"Спасибо ВСУ, благодаря которым морской экспорт из Украины сегодня вообще возможен. Надежные морские и наземные коридоры 00 основа предполагаемых поставок. Война научила нас, что должны существовать и работать оба формата: морские и наземные маршруты", — отметил Сибига.

Он также отметил, что Украина готова помогать иностранным странам не только продуктами, но и технологиями — от цифровых решений до создания логистических хабов, систем орошения и механизации. Использование дронов как в безопасности, так и в сельском хозяйстве также станет частью такого сотрудничества.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о восстановлении дипломатических отношений с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

А в мае 2025 года ЕС снял экономические из Сирии, которые были введены 14 лет назад. Украина в свою очередь поддержала этот шаг.

МВД Андрей Сибига Сирия Украина помощь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
