Зеленський повідомив про розширення співпраці між Україною та Сирією

Володимир Зеленський та Ахмед аш-Шараа. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський здійснив перший офіційний візит до Сирії, де провів переговори з президентом країни Ахмедом аш-Шараа у Дамаску. Сторони обговорили безпекову ситуацію на Близькому Сході та перспективи розвитку двосторонніх відносин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента.

Зеленський зустрівся з Ахмедом аш-Шараа

Під час двосторонньої зустрічі лідери приділили увагу ситуації в регіоні Затоки, а також можливостям посилення стабільності та розвитку. Вони домовилися працювати спільно задля підвищення рівня безпеки та створення нових можливостей для суспільств обох країн. Окремо президенти обговорили війну Росії проти України.

"Все встигли обговорити: від безпекових та оборонних питань і ситуації в регіоні через всі події навколо Ірану до енергетичної та інфраструктурної співпраці між нашими країнами. Продовжимо роботу також щодо продовольчої безпеки. Ми детально говорили й про те, як подолати наслідки війни, і про переговорний процес щодо війни Росії проти нашої держави та людей", — зазначив Зеленський.

Значну увагу сторони приділили економічній співпраці, зокрема ролі України як постачальника продовольства. Український президент наголосив на готовності сприяти зміцненню продовольчої безпеки в регіоні та зазначив, що розуміє енергетичні й інфраструктурні виклики, з якими нині зіштовхується Сирія.

Ахмед аш-Шараа та Володимир Зеленський під час зустрічі. Фото: Офіс президента

Крім двосторонніх переговорів, відбулася також тристороння зустріч у форматі Україна—Сирія—Туреччина, під час якої обговорили перспективи розвитку співпраці у сфері безпеки та торгівлі.

Це вже друга зустріч Зеленського та аш-Шараа. Вперше вони зустрілися у вересні 2025 року під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Тоді міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і глава МЗС Сирії Асаад аш-Шейбані підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин між державами.

"Дякую всім сирійцям, які вітали нас сьогодні. Україна серед перших підтримала нову Сирію після падіння режиму Асада. Готові й надалі підтримувати стабільність і розвиток. Будемо працювати ще більше разом, щоб наші народи, наші країни були сильнішими і щоб наші економіки теж могли стати сильнішими", — заявив сьогодні Зеленський.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 5 квітня Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Сирії — Дамаска. Разом із ним до міста також прибув глава МЗС Туреччини.

Напередодні, 4 квітня, у Стамбулі Зеленський провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Під час зустрічі сторони домовилися працювати над усуненням перешкод у розвитку двосторонньої торгівлі, а також обговорили розширення співпраці у сфері безпеки.