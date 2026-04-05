Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский сообщил о расширении сотрудничества между Украиной и Сирией

Зеленский сообщил о расширении сотрудничества между Украиной и Сирией

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 21:31
Зеленский сообщил о расширении сотрудничества между Украиной и Сирией
Владимир Зеленский и Ахмед аш-Шараа. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый официальный визит в Сирию, где провел переговоры с президентом страны Ахмедом аш-Шараа в Дамаске. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и перспективы развития двусторонних отношений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента.

Зеленский встретился с Ахмедом аш-Шараа

Во время двусторонней встречи лидеры уделили внимание ситуации в регионе Залива, а также возможностям усиления стабильности и развития. Они договорились работать совместно для повышения уровня безопасности и создания новых возможностей для обществ обеих стран. Отдельно президенты обсудили войну России против Украины.

"Все успели обсудить: от вопросов безопасности и обороны и ситуации в регионе из-за всех событий вокруг Ирана до энергетического и инфраструктурного сотрудничества между нашими странами. Продолжим работу также по продовольственной безопасности. Мы подробно говорили и о том, как преодолеть последствия войны, и о переговорном процессе по войне России против нашего государства и людей", — отметил Зеленский.

Значительное внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству, в частности роли Украины как поставщика продовольствия. Украинский президент отметил готовность способствовать укреплению продовольственной безопасности в регионе и отметил, что понимает энергетические и инфраструктурные вызовы, с которыми сейчас сталкивается Сирия.

Читайте также:
null
Ахмед аш-Шараа и Владимир Зеленский во время встречи. Фото: Офис президента

Кроме двусторонних переговоров, состоялась также трехсторонняя встреча в формате Украина-Сирия-Турция, во время которой обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности и торговли.

Это уже вторая встреча Зеленского и аш-Шараа. Впервые они встретились в сентябре 2025 года во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений между государствами.

"Спасибо всем сирийцам, которые приветствовали нас сегодня. Украина среди первых поддержала новую Сирию после падения режима Асада. Готовы и в дальнейшем поддерживать стабильность и развитие. Будем работать еще больше вместе, чтобы наши народы, наши страны были сильнее и чтобы наши экономики тоже могли стать сильнее", — заявил сегодня Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 апреля Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Сирии — Дамаск. Вместе с ним в город также прибыл глава МИД Турции.

Накануне, 4 апреля, в Стамбуле Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Во время встречи стороны договорились работать над устранением препятствий в развитии двусторонней торговли, а также обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности.

Владимир Зеленский Сирия Украина
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации