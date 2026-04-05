Зеленский сообщил о расширении сотрудничества между Украиной и Сирией

Владимир Зеленский и Ахмед аш-Шараа. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первый официальный визит в Сирию, где провел переговоры с президентом страны Ахмедом аш-Шараа в Дамаске. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и перспективы развития двусторонних отношений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента.

Во время двусторонней встречи лидеры уделили внимание ситуации в регионе Залива, а также возможностям усиления стабильности и развития. Они договорились работать совместно для повышения уровня безопасности и создания новых возможностей для обществ обеих стран. Отдельно президенты обсудили войну России против Украины.

"Все успели обсудить: от вопросов безопасности и обороны и ситуации в регионе из-за всех событий вокруг Ирана до энергетического и инфраструктурного сотрудничества между нашими странами. Продолжим работу также по продовольственной безопасности. Мы подробно говорили и о том, как преодолеть последствия войны, и о переговорном процессе по войне России против нашего государства и людей", — отметил Зеленский.

Значительное внимание стороны уделили экономическому сотрудничеству, в частности роли Украины как поставщика продовольствия. Украинский президент отметил готовность способствовать укреплению продовольственной безопасности в регионе и отметил, что понимает энергетические и инфраструктурные вызовы, с которыми сейчас сталкивается Сирия.

Ахмед аш-Шараа и Владимир Зеленский во время встречи. Фото: Офис президента

Кроме двусторонних переговоров, состоялась также трехсторонняя встреча в формате Украина-Сирия-Турция, во время которой обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности и торговли.

Это уже вторая встреча Зеленского и аш-Шараа. Впервые они встретились в сентябре 2025 года во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений между государствами.

"Спасибо всем сирийцам, которые приветствовали нас сегодня. Украина среди первых поддержала новую Сирию после падения режима Асада. Готовы и в дальнейшем поддерживать стабильность и развитие. Будем работать еще больше вместе, чтобы наши народы, наши страны были сильнее и чтобы наши экономики тоже могли стать сильнее", — заявил сегодня Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 5 апреля Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Сирии — Дамаск. Вместе с ним в город также прибыл глава МИД Турции.

Накануне, 4 апреля, в Стамбуле Зеленский провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Во время встречи стороны договорились работать над устранением препятствий в развитии двусторонней торговли, а также обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности.