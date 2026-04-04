Зеленський: Ердоган запропонував провести переговори у Стамбулі

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі, під час якої сторони обговорили питання безпеки, енергетики та завершення війни. Лідери також домовилися про поглиблення співпраці та можливі мирні переговори.

За словами Зеленського, під час перемовин ішлося про двосторонні відносини, ситуацію в Європі та на Близькому Сході, а також спільні дії для посилення глобальної безпеки.

"Важливо, щоб спільні й скоординовані дії посилювали захист життя та дозволяли дати більше безпеки народам у кожній частині світу", — наголосив президент.

Сторони домовилися про нові кроки у сфері безпекового співробітництва. Йдеться, зокрема, про використання українського досвіду, технологій та експертизи для підтримки Туреччини. Найближчим часом команди мають фіналізувати деталі відповідних домовленостей.

Також лідери обговорили реалізацію спільних енергетичних проєктів, зокрема розвиток газової інфраструктури та можливості спільної розробки газових родовищ.

Президент України подякував Туреччині за підтримку суверенітету та територіальної цілісності держави, підкресливши важливість стратегічного партнерства між країнами.

Окрему увагу під час зустрічі приділили темі війни та шляхам її завершення. За словами Зеленського, Ердоган підтримує ідею проведення мирних переговорів і запропонував організувати їх у Стамбулі.

"Ердоган пропонує провести мирні переговори у Стамбулі, ми готові приїхати, готові до зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі. Нам потрібен мир. Нам потрібні переговори", — заявив глава держави.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Стамбула 4 квітня. Під час поїздки український лідер також зустрівся з Патріархом Варфоломієм.

Крім того, раніше президент здійснив візити до країн Близького Сходу. За словами директора Центру Євразії Євроатлантичної ради США Джона Гербста, це відкриває для Києва можливості укладення нових оборонних угод із державами регіону і є негативним сигналом для Кремля.