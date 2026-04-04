Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: Эрдоган предложил провести переговоры в Стамбуле

Зеленский: Эрдоган предложил провести переговоры в Стамбуле

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 19:23
Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, во время которой стороны обсудили вопросы безопасности, энергетики и завершения войны. Лидеры также договорились об углублении сотрудничества и возможных мирных переговорах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента Украины в субботу, 4 апреля.

Зеленский встретился с Эрдоганом в Стамбуле

По словам Зеленского, во время переговоров речь шла о двусторонних отношениях, ситуации в Европе и на Ближнем Востоке, а также совместных действиях для усиления глобальной безопасности.

"Важно, чтобы совместные и скоординированные действия усиливали защиту жизни и позволяли дать больше безопасности народам в каждой части мира", — подчеркнул президент.

Стороны договорились о новых шагах в сфере безопасности сотрудничества. Речь идет, в частности, об использовании украинского опыта, технологий и экспертизы для поддержки Турции. В ближайшее время команды должны финализировать детали соответствующих договоренностей.

Также лидеры обсудили реализацию совместных энергетических проектов, в частности развитие газовой инфраструктуры и возможности совместной разработки газовых месторождений.

Президент Украины поблагодарил Турцию за поддержку суверенитета и территориальной целостности государства, подчеркнув важность стратегического партнерства между странами.

Отдельное внимание во время встречи уделили теме войны и путям ее завершения. По словам Зеленского, Эрдоган поддерживает идею проведения мирных переговоров и предложил организовать их в Стамбуле.

"Эрдоган предлагает провести мирные переговоры в Стамбуле, мы готовы приехать, готовы к встрече на уровне лидеров в любом формате. Нам нужен мир. Нам нужны переговоры", — заявил глава государства.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Стамбул 4 апреля. Во время поездки украинский лидер также встретился с Патриархом Варфоломеем.

Кроме того, ранее президент совершил визиты в страны Ближнего Востока. По словам директора Центра Евразии Евроатлантического совета США Джона Хербста, это открывает для Киева возможности заключения новых оборонных соглашений с государствами региона и является негативным сигналом для Кремля.

Владимир Зеленский Реджеп Эрдоган мирные переговоры
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации