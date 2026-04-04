Зеленский: Эрдоган предложил провести переговоры в Стамбуле

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, во время которой стороны обсудили вопросы безопасности, энергетики и завершения войны. Лидеры также договорились об углублении сотрудничества и возможных мирных переговорах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента Украины в субботу, 4 апреля.

Зеленский встретился с Эрдоганом в Стамбуле

По словам Зеленского, во время переговоров речь шла о двусторонних отношениях, ситуации в Европе и на Ближнем Востоке, а также совместных действиях для усиления глобальной безопасности.

"Важно, чтобы совместные и скоординированные действия усиливали защиту жизни и позволяли дать больше безопасности народам в каждой части мира", — подчеркнул президент.

Стороны договорились о новых шагах в сфере безопасности сотрудничества. Речь идет, в частности, об использовании украинского опыта, технологий и экспертизы для поддержки Турции. В ближайшее время команды должны финализировать детали соответствующих договоренностей.

Читайте также:

Также лидеры обсудили реализацию совместных энергетических проектов, в частности развитие газовой инфраструктуры и возможности совместной разработки газовых месторождений.

Президент Украины поблагодарил Турцию за поддержку суверенитета и территориальной целостности государства, подчеркнув важность стратегического партнерства между странами.

Отдельное внимание во время встречи уделили теме войны и путям ее завершения. По словам Зеленского, Эрдоган поддерживает идею проведения мирных переговоров и предложил организовать их в Стамбуле.

"Эрдоган предлагает провести мирные переговоры в Стамбуле, мы готовы приехать, готовы к встрече на уровне лидеров в любом формате. Нам нужен мир. Нам нужны переговоры", — заявил глава государства.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Стамбул 4 апреля. Во время поездки украинский лидер также встретился с Патриархом Варфоломеем.

Кроме того, ранее президент совершил визиты в страны Ближнего Востока. По словам директора Центра Евразии Евроатлантического совета США Джона Хербста, это открывает для Киева возможности заключения новых оборонных соглашений с государствами региона и является негативным сигналом для Кремля.