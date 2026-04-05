Договорились о сотрудничестве: Зеленский о встрече с лидером Сирии

Встреча лидера Украины Владимира Зеленского с Президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа 5 апреля 2026 года. Фото: кадр из видео

В воскресенье, 5 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью, развитие сотрудничества и перспективы усиления отношений между странами. Также речь шла об обмене опытом в сфере безопасности и укреплении продовольственной стабильности в регионе.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

Зеленский подытожил встречу с главой Сирии

Во время встречи лидеры уделили внимание ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудили войну России против Украины. Зеленский поблагодарил сирийскую сторону за поддержку и отметил заинтересованность в сотрудничестве в военной сфере и сфере безопасности.

Отдельно стороны коснулись экономических вопросов, в частности роли Украины как поставщика продовольствия и возможностей усиления продовольственной безопасности в регионе. Также обсуждались вызовы в энергетической и инфраструктурной сферах, с которыми сталкивается Сирия.

Президент Украины подытожил результаты переговоров и очертил дальнейшие направления взаимодействия.

"Договорились работать вместе, чтобы дать больше безопасности и возможностей для развития нашим обществам. Обсудили ситуацию в регионе и перспективы по ее изменению к лучшему. Обсудили и обстоятельства войны России против Украины, благодарен за поддержку. Есть большой интерес к обмену военным опытом и опытом в сфере безопасности. Спасибо за слова уважения к нашим людям".

Зеленский также подчеркнул готовность Украины развивать сотрудничество с Сирией для расширения возможностей обоих государств и укрепления стабильности в регионе.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 5 апреля Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Сирии. Вместе с ним в Дамаск прибыл глава МИД Турции. Глава государства отмечал, что состоятся важные встречи.

Также сообщалось, что 4 апреля во дворце Долмабахче в Стамбуле Зеленский встретился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры договорились устранить все преграды в развитии двусторонней торговли. В частности, стороны подробно обсудили углубление сотрудничества в сфере безопасности.