Домовилися про співпрацю: Зеленський про зустріч з лідером Сирії

Дата публікації: 5 квітня 2026 17:42
Зустріч лідера України Володимира Зеленського з Президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа 5 квітня 2026 року. Фото: кадр з відео

У неділю, 5 квітня, Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Сторони обговорили безпекову ситуацію, розвиток співпраці та перспективи посилення відносин між країнами. Також йшлося про обмін досвідом у сфері безпеки та зміцнення продовольчої стабільності в регіоні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

Зеленський підсумував зустріч з главою Сирії

Під час зустрічі лідери приділили увагу ситуації на Близькому Сході, а також обговорили війну Росії проти України. Зеленський подякував сирійській стороні за підтримку та відзначив зацікавленість у співпраці у військовій і безпековій сферах.

Окремо сторони торкнулися економічних питань, зокрема ролі України як постачальника продовольства та можливостей посилення продовольчої безпеки в регіоні. Також обговорювалися виклики в енергетичній та інфраструктурній сферах, з якими стикається Сирія.

Президент України підсумував результати переговорів і окреслив подальші напрями взаємодії.

"Домовилися працювати разом, щоб дати більше безпеки й можливостей для розвитку нашим суспільствам. Обговорили ситуацію в регіоні та перспективи щодо її зміни до кращого. Обговорили й обставини війни Росії проти України, вдячний за підтримку. Є великий інтерес до обміну воєнним і безпековим досвідом. Дякую за слова поваги до наших людей".

Зеленський також наголосив на готовності України розвивати співпрацю із Сирією для розширення можливостей обох держав і зміцнення стабільності в регіоні.

null
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 5 квітня Володимир Зеленський прибув з візитом до столиці Сирії. Разом із ним до Дамаска прибув глава МЗС Туреччини. Глава держави зазначав, що відбудуться важливі зустрічі.

Також повідомляли, що 4 квітня у палаці Долмабахче в Стамбулі Зеленський зустрівся із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери домовились усунути всі перепони в розвитку двосторонньої торгівлі. Зокрема, сторони детально обговорили поглиблення співробітництва у сфері безпеки.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
