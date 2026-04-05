Зеленський прибув до Сирії: запланована зустріч з лідером країни

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сирії 5 квітня 2026 року. Фото: Syrian Arab News Agency — SANA.

У неділю, 5 квітня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Сирії для запланованої зустрічі з лідером країни. Разом із ним до Дамаска прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Візит відбувається на тлі попередніх домовленостей щодо безпекового співробітництва та відновлення дипломатичних контактів.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Reuters.

Сьогодні, 5 квітня, Зеленський та Фідан прибули до столиці Сирії, де очікується офіційна зустріч українського президента з Ахмедом Хусейном аш-Шараа.

"Сьогодні в Дамаску. Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі — підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", — поінформував Зеленський.

Напередодні Зеленський відвідав Стамбул, де обговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом нові кроки у сфері безпеки та співпраці між країнами.

Як відомо, український лідер раніше вже зустрічався з главою Сирії. Нинішній візит має на меті продовжити діалог і закріпити досягнуті домовленості.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року Зеленський провів зустріч із Президентом Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа.

Тоді під час зустрічі сторони детально обговорили перспективні галузі для розвитку двосторонніх відносин, зокрема проєкти у сфері сільського господарства. Також президенти торкнулися теми безпекових загроз для обох країн і важливості протидії їм.

Глави держав домовилися будувати відносини між Україною та Сирією на основі взаємної поваги, довіри та гідності.

У присутності президентів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шейбані підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Новини.LIVE інформували, що 4 квітня в Стамбулі Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери говорили про ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки. Зеленський поінформував про результати візитів у країни регіону, важливі домовленості та досвід, яким може поділитись Україна.

Також Новини.LIVE писали, що нещодавно Зеленський здійснив візит до країн Близького Сходу, який експерти оцінюють як результативний. За їхніми словами, переговори з державами регіону відкривають перспективи для оборонної співпраці та нових домовленостей. Водночас такі кроки Києва викликають занепокоєння у Росії.