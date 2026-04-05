Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский прибыл в Сирию: запланирована встреча с лидером страны

Зеленский прибыл в Сирию: запланирована встреча с лидером страны

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 16:49
Зеленский прибыл в Сирию: запланирована встреча с лидером страны
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сирию 5 апреля 2026 года. Фото: Syrian Arab News Agency — SANA.

В воскресенье, 5 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сирию для запланированной встречи с лидером страны. Вместе с ним в Дамаск прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Визит проходит на фоне предварительных договоренностей по безопасности сотрудничества и восстановления дипломатических контактов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Зеленский прибыл с визитом в Сирию 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, Зеленский и Фидан прибыли в столицу Сирии, где ожидается официальная встреча украинского президента с Ахмедом Хусейном аш-Шараа.

"Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи — подготовлено несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни", — сообщил Зеленский.

Накануне Зеленский посетил Стамбул, где обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом новые шаги в сфере безопасности и сотрудничества между странами.

Как известно, украинский лидер ранее уже встречался с главой Сирии. Нынешний визит имеет целью продолжить диалог и закрепить достигнутые договоренности.

Напомним, что в сентябре 2025 года Зеленский провел встречу с Президентом Сирии Ахмедом Хусейном аш-Шараа.

Тогда во время встречи стороны подробно обсудили перспективные области для развития двусторонних отношений, в частности проекты в сфере сельского хозяйства. Также президенты затронули тему угроз безопасности для обеих стран и важности противодействия им.

Главы государств договорились строить отношения между Украиной и Сирией на основе взаимного уважения, доверия и достоинства.

В присутствии президентов министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

Новини.LIVE информировали, что 4 апреля в Стамбуле Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры говорили о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Зеленский проинформировал о результатах визитов в страны региона, важных договоренностях и опыте, которым может поделиться Украина.

Также Новини.LIVE писали, что недавно Зеленский совершил визит в страны Ближнего Востока, который эксперты оценивают как результативный. По их словам, переговоры с государствами региона открывают перспективы для оборонного сотрудничества и новых договоренностей. В то же время такие шаги Киева вызывают беспокойство у России.

Владимир Зеленский переговоры Сирия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации