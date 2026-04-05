Зеленский прибыл в Сирию: запланирована встреча с лидером страны
В воскресенье, 5 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сирию для запланированной встречи с лидером страны. Вместе с ним в Дамаск прибыл министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Визит проходит на фоне предварительных договоренностей по безопасности сотрудничества и восстановления дипломатических контактов.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.
Сегодня, 5 апреля, Зеленский и Фидан прибыли в столицу Сирии, где ожидается официальная встреча украинского президента с Ахмедом Хусейном аш-Шараа.
"Сегодня в Дамаске. Продолжаем нашу активную украинскую дипломатию ради реальной безопасности и экономического взаимодействия. Впереди важные встречи — подготовлено несколько содержательных форматов. Каждый народ, каждый регион заслуживают мирной жизни", — сообщил Зеленский.
Накануне Зеленский посетил Стамбул, где обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом новые шаги в сфере безопасности и сотрудничества между странами.
Как известно, украинский лидер ранее уже встречался с главой Сирии. Нынешний визит имеет целью продолжить диалог и закрепить достигнутые договоренности.
Напомним, что в сентябре 2025 года Зеленский провел встречу с Президентом Сирии Ахмедом Хусейном аш-Шараа.
Тогда во время встречи стороны подробно обсудили перспективные области для развития двусторонних отношений, в частности проекты в сфере сельского хозяйства. Также президенты затронули тему угроз безопасности для обеих стран и важности противодействия им.
Главы государств договорились строить отношения между Украиной и Сирией на основе взаимного уважения, доверия и достоинства.
В присутствии президентов министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.
Новини.LIVE информировали, что 4 апреля в Стамбуле Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры говорили о ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива. Зеленский проинформировал о результатах визитов в страны региона, важных договоренностях и опыте, которым может поделиться Украина.
Также Новини.LIVE писали, что недавно Зеленский совершил визит в страны Ближнего Востока, который эксперты оценивают как результативный. По их словам, переговоры с государствами региона открывают перспективы для оборонного сотрудничества и новых договоренностей. В то же время такие шаги Киева вызывают беспокойство у России.
