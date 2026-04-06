Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига: Украина и Сирия вновь откроют посольства в Киеве и Дамаске

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 00:38
Андрей Сибига. Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал, что провел переговоры главой МИД Сирии Ассаадом Хасаоном аш-Шайбани. Стороны обсудили ряд важных вопросов и договорились возобновить работу посольств.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт МИД Украины.

О чем договорились Украина и Сирия

По словам Сибиги, он вместе с сирийским министром обсудил ряд важных вопросов и инициатив, которые прежде всего, связаны с безопасностью.

"Безопасность Европы и Ближнего Востока взаимосвязана. Мы продолжим совместную работу по достижению прочного мира для наших народов. Мы также обсудили логистику, включая развитие торговых и морских путей — области с большим потенциалом для углубления экономического сотрудничества", — рассказал глава МИД Украины в соцсети Х.

Он добавил, что безопасность в продовольствии остается важным направлением, и Украина готова внести свой вклад в поддержку стабильности в регионе. В частности, через инициативу "Зерно из Украины".

Читайте также:

"Двусторонняя торговля уже увеличилась в девять раз с момента подписания Совместного коммюнике о восстановлении дипломатических отношений, и мы видим явные возможности для ее дальнейшего расширения", — подчеркнул Сибига.

Помимо этого, стороны обсудили сотрудничество в гуманитарной и образовательных сферах. Как пояснил глава МИД, в Украине учились и продолжают учится много сирийских студентов, и это в свою очередь, прочная основная на которой страны намерены строить дальнейшее сотрудничество.

В завершение Андрей Сибига анонсировал, что Украина и Сирия возобновят работу посольств.

"Наконец, мы договорились в ближайшем будущем вновь открыть посольства в Киеве и Дамаске — важный шаг в укреплении нашего партнерства", — резюмировал он.

Украина и Сирия возобновят работу посольств, заявил Сибига
Пост Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE сообщало, что 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Сирию. В ходе своей поездки он встретился с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили вопросы безопасности, развитие сотрудничества, а также перспективы усиления отношений между странами.

Чуть позже в тот же день президент сообщил, что стороны успели обсудить все: от вопроса безопасности и обороны, ситуации в регионе из-за событий вокруг Ирана — до энергетического и инфраструктурного сотрудничества стран. Также речь шла о том, как преодолеть последствия войны, и в переговорном процесса по войне России против Украины.

Андрей Сибига Сирия Украина
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации