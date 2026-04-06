Сибига: Украина и Сирия вновь откроют посольства в Киеве и Дамаске

Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал, что провел переговоры главой МИД Сирии Ассаадом Хасаоном аш-Шайбани. Стороны обсудили ряд важных вопросов и договорились возобновить работу посольств.

О чем договорились Украина и Сирия

По словам Сибиги, он вместе с сирийским министром обсудил ряд важных вопросов и инициатив, которые прежде всего, связаны с безопасностью.

"Безопасность Европы и Ближнего Востока взаимосвязана. Мы продолжим совместную работу по достижению прочного мира для наших народов. Мы также обсудили логистику, включая развитие торговых и морских путей — области с большим потенциалом для углубления экономического сотрудничества", — рассказал глава МИД Украины в соцсети Х.

Он добавил, что безопасность в продовольствии остается важным направлением, и Украина готова внести свой вклад в поддержку стабильности в регионе. В частности, через инициативу "Зерно из Украины".

"Двусторонняя торговля уже увеличилась в девять раз с момента подписания Совместного коммюнике о восстановлении дипломатических отношений, и мы видим явные возможности для ее дальнейшего расширения", — подчеркнул Сибига.

Помимо этого, стороны обсудили сотрудничество в гуманитарной и образовательных сферах. Как пояснил глава МИД, в Украине учились и продолжают учится много сирийских студентов, и это в свою очередь, прочная основная на которой страны намерены строить дальнейшее сотрудничество.

В завершение Андрей Сибига анонсировал, что Украина и Сирия возобновят работу посольств.

"Наконец, мы договорились в ближайшем будущем вновь открыть посольства в Киеве и Дамаске — важный шаг в укреплении нашего партнерства", — резюмировал он.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что 5 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Сирию. В ходе своей поездки он встретился с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. Стороны обсудили вопросы безопасности, развитие сотрудничества, а также перспективы усиления отношений между странами.

Чуть позже в тот же день президент сообщил, что стороны успели обсудить все: от вопроса безопасности и обороны, ситуации в регионе из-за событий вокруг Ирана — до энергетического и инфраструктурного сотрудничества стран. Также речь шла о том, как преодолеть последствия войны, и в переговорном процесса по войне России против Украины.