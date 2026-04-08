МЗС: Успіх США на Близькому Сході допоможе завершити війну в Україні

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: МЗС

Успіх США на Близькому Сході може прискорити завершення війни в Україні. Київ розраховує на американську рішучість. Однак головна перешкода для миру — Росія.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, відповідаючи на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Перемир'я на Близькому Сході може допомогти Україні

Тихий заявив, що Україна сподіваються, що така сама рішучість, яка була продемонстрована на Близькому Сході, буде продемонстрована і тут. Насамперед в тиску на Москву. За його словами, ключовою перешкодою для миру залишається Росія.

"Москва відмовляється припиняти бойові дії попри те, що не має жодних успіхів на полі бою. Це визнають наші партнери, це всі бачать", — сказач речник МЗС.

Він також зазначив, що Україна нарощує кампанію ударів по військових цілях на території РФ, яка вже послаблює її бойовий потенціал і надалі масштабуватиметься. Мовляв, для Росії ситуація лише погіршуватиметься, тому їй варто відмовитися від війни та перейти до дипломатії.

"Далі для Росії далі буде тільки гірше... Я маю на увазі українську кампанію Deep Strike, яка набирає обертів і масштабів. Україна має спроможності, аби надалі здійснювати удари по військовиє цілях на території РФ. Ця кампанія продумана і стратегічна. Вона вже послаблює терористичний потенціал РФ", — наголосив Георгій Тихий.

Яка ситуація на Близькому Сході

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 квітня Дональд Трамп пригрозив Ірану "знищенням цивілізації". Він поставив країні ультиматум розблокувати Ормузьку протоку до 03:00 8 квітня. Того вечора американські ядерні бомбардувальники B-52 вилетіли в бік Ірану з бази у Великій Британії.

На тлі цього Пакистан запропонував США та Ірану перемир'я терміном на два тижні. Трамп прийняв цю пропозицію. Одним із ключових чинників стало потенційне відкриття Ормузької протоки. У Вашингтоні вважають, що поточна ситуація дає змогу перейти до дипломатичного врегулювання.

Водночас в Ірані заявили, що відкриють Ормузьку протоку на час припинення вогню. У Тегерані наголосили, що відбудеться, якщо атаки припиняться.