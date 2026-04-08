МИД: Успех США на Ближнем Востоке поможет завершить войну в Украине

Спикер МИД Георгий Тихий.

Успех США на Ближнем Востоке может ускорить завершение войны в Украине. Киев рассчитывает на американскую решимость. Однако главное препятствие для мира — Россия.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Перемирие на Ближнем Востоке может помочь Украине

Тихий заявил, что Украина надеются, что такая же решимость, которая была продемонстрирована на Ближнем Востоке, будет продемонстрирована и здесь. Прежде всего в давлении на Москву. По его словам, ключевым препятствием для мира остается Россия.

"Москва отказывается прекращать боевые действия несмотря на то, что не имеет никаких успехов на поле боя. Это признают наши партнеры, это все видят", — сказал представитель МИД.

Он также отметил, что Украина наращивает кампанию ударов по военным целям на территории РФ, которая уже ослабляет ее боевой потенциал и в дальнейшем будет масштабироваться. Мол, для России ситуация будет только ухудшаться, поэтому ей стоит отказаться от войны и перейти к дипломатии.

"Дальше для России дальше будет только хуже... Я имею в виду украинскую кампанию Deep Strike, которая набирает обороты и масштабы. Украина имеет возможности, чтобы в дальнейшем осуществлять удары по военным целям на территории РФ. Эта кампания продуманная и стратегическая. Она уже ослабляет террористический потенциал РФ", — отметил Георгий Тихий.

Какова ситуация на Ближнем Востоке

Как сообщали Новини.LIVE, 7 апреля Дональд Трамп пригрозил Ирану "уничтожением цивилизации". Он поставил стране ультиматум разблокировать Ормузский пролив до 03:00 8 апреля. В тот вечер американские ядерные бомбардировщики B-52 вылетели в сторону Ирана с базы в Великобритании.

На фоне этого Пакистан предложил США и Ирану перемирие сроком на две недели. Трамп принял это предложение. Одним из ключевых факторов стало потенциальное открытие Ормузского пролива. В Вашингтоне считают, что текущая ситуация позволяет перейти к дипломатическому урегулированию.

В то же время в Иране заявили, что откроют Ормузский пролив на время прекращения огня. В Тегеране отметили, что произойдет, если атаки прекратятся.