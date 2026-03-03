Первая леди США Мелания Трамп в Совете Безопасности ООН — о чем говорили

Мелания Трамп. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп впервые в истории возглавила заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Во время встречи обсуждались различные вопросы, в частности ситуация в Украине.

Об этом сообщают BBC и "Укринформ", передает Новини.LIVE.

Мелания Трамп председательствовала в ООН

Первая леди США отметила значение образования для детей как инструмента формирования взаимного уважения и утверждения мира в мире. Она также выразила слова поддержки семьям американских военных, которые погибли, но не уточняла, о каких именно событиях идет речь.

"Я выражаю свои искренние пожелания скорейшего и беспроблемного выздоровления всем, кто получил ранения. Вы в моих мыслях и молитвах в эти непростые времена", — отметила Трамп.

По ее словам, США поддерживают всех детей во всем мире.

"Я надеюсь, что вскоре мир будет вашим", — добавила она.

На заседании говорили об Украине

Представители нескольких стран заявили о разрушительных последствиях российской агрессии против Украины для детей и образовательной инфраструктуры.

Постпред Франции Жером Боннафон отметил, что его страна поддерживает инициативы по возвращению украинских детей, которые были насильно вывезены или депортированы в Россию.

"В Украине массовые и повторяющиеся российские атаки дронами убивают, калечат и существенно влияют на повседневную жизнь детей: в школах ежедневно прерываются занятия из-за воздушных тревог, а дома дети часть ночей и вечеров проводят в холодных и сырых укрытиях из-за российских атак", — говорит он.

А постпред Дании Кристина Маркус Лассен заявила, что украинские дети страдают от похищений и бесконечных атак на школы и инфраструктуру. По ее словам, важно предоставить безопасный доступ к обучению и использованию цифровых технологий для детей, которые не могут посещать школы из-за войны.

Исполняющий обязанности постоянного представителя Великобритании при ООН Джеймс Кариуки сказал о многочисленных препятствиях для обучения детей в Украине.

"В Украине 4,6 миллиона детей сталкиваются с препятствиями к обучению из-за незаконного и непровоцированного полномасштабного вторжения России", — заявил он.

Постоянный представитель Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес также акцентировала на вызовах и испытаниях, которым подвергаются украинские дети в результате российской агрессии.

"В Украине дети проводят годы в подвалах из-за бомбежек, а классы перенесены под землю в темноту и холод", — сказала она.

Павлюта-Десландес отметила инициативу первой леди Украины Елены Зеленской, в рамках которой при поддержке латвийских благотворительных фондов и частного бизнеса школьникам в Чернигове передали ноутбуки. По ее словам, там образовательный процесс пострадал из-за российской агрессии.

Что заявлял российский представитель

На Совбезе ООН также выступил российский постпред Василий Небензя, который заявил о "сложностях обучения детей в Белгородской области, которая подвергается обстрелам со стороны Украины". По его словам, Россия якобы не похищала украинских детей с оккупированных территорий.

ООН — последние новости

Посол Латвии при ООН подчеркнула, что вооружение и технологии, предоставленные Ираном, привели к гибели тысяч мирных жителей Украины. По ее словам, Тегеран систематически поставляет Москве беспилотники.

А Небензя на экстренном заседании Совбеза ООН пытался изобразить из себя защитника международного права. Он призвал прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

Ранее на заседании Совбеза ООН заместитель министра обороны Украины Марьяна Беца подчеркнула, что Киев не примет территориальных уступок России и не признает оккупацию.