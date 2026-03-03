Меланія Трамп вперше головувала на Раді Безпеки ООН

Меланія Трамп. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Перша леді Сполучених Штатів Америки Меланія Трамп головувала на засіданні Ради Безпеки Організації Обʼєднаних Націй. Вперше в історії цим займалася дружина світового лідера. Відомо, що серед тем була й Україна.

Меланія Трамп головувала в ООН

Перша леді США наголосила на значенні освіти для дітей як інструменту формування взаємної поваги й утвердження миру у світі. Вона також висловила слова підтримки родинам американських військових, які загинули, утім не уточнювала, про які саме події йдеться.

"Я висловлюю свої щирі побажання швидкого та безпроблемного одужання всім, хто отримав поранення. Ви в моїх думках і молитвах у ці непрості часи", — зазначила Трамп.

За її словами, США підтримують усіх дітей у всьому світі.

"Я сподіваюся, що незабаром мир буде вашим", — додала вона.

На засіданні говорили про Україну

Представники декількох країн заявили про руйнівні наслідки російської агресії проти України для дітей та освітньої інфраструктури.

Постпред Франції Жером Боннафон зазначив, що його країна підтримує ініціативи щодо повернення українських дітей, які були насильно вивезені або депортовані до Росії.

"В Україні масові та повторювані російські атаки дронами вбивають, калічать та суттєво впливають на повсякденне життя дітей: у школах щодня перериваються заняття через повітряні тривоги, а вдома діти частину ночей і вечорів проводять у холодних та сирих укриттях через російські атаки", — каже він.

А постпред Данії Крістіна Маркус Лассен заявила, що українські діти страждають від викрадень та нескінченних атак на школи та інфраструктуру. За її словами, важливо надати безпечний доступ до навчання та використання цифрових технологій для дітей, які не можуть відвідувати школи через війну.

Виконувач обовʼязків постійного представника Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі сказав про численні перешкоди для навчання дітей в Україні.

"В Україні 4,6 мільйона дітей стикаються з перешкодами до навчання через незаконне і непровоковане повномасштабне вторгнення Росії", — заявив він.

Постійна представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес також акцентувала на викликах і випробуваннях, яких зазнають українські діти внаслідок російської агресії.

"В Україні діти проводять роки у підвалах через бомбардування, а класи перенесені під землю в темряву та холод", — сказала вона.

Павлюта-Десландес наголосила на ініціативі першої леді України Олени Зеленської, у межах якої за підтримки латвійських благодійних фондів і приватного бізнесу школярам у Чернігові передали ноутбуки. За її словами, там освітній процес постраждав через російську агресію.

Що заявляв російський представник

На Радбезі ООН також виступив російський постпред Василь Небензя, який заявив про "складнощі навчання дітей у Бєлгородській області, яка зазнає обстрілів з боку України". За його словами, Росія нібито не викрадала українських дітей з окупованих територій.

ООН — останні новини

Посол Латвії при ООН наголосила, що озброєння та технології, надані Іраном, призвели до загибелі тисяч мирних жителів України. За її словами, Тегеран систематично постачає Москві безпілотники.

А Небензя на екстреному засіданні Радбезу ООН намагався вдати із себе захисника міжнародного права. Він закликав припинити бойові дії на Близькому Сході.

Раніше на засіданні Радбезу ООН заступниця міністра оборони України Марʼяна Беца наголосила, що Київ не прийме територіальних поступок Росії та не визнає окупацію.