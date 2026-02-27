Відео
Головна Новини дня Меланія Трамп вперше в історії голосуватиме в Радбезі ООН

Меланія Трамп вперше в історії голосуватиме в Радбезі ООН

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 07:39
Засідання Ради Безпеки ООН — Меланія Трамп голосуватиме вперше в історії
Перша леді США Меланія Трамп. Фото: Reuters

В березні відбудеться наступне засідання Ради Безпеки ООН, головувати на ньому будуть Сполучені Штати. Вперше в історії голосуватиме в Радбезі перша леді США — Меланія Трамп.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на CNN у п'ятницю, 27 лютого.

Голосування першої леді США у Радбезі ООН

Як зазначає видання, на засіданні будуть розглядати питання освіти, технологій, миру та безпеки. США візьмуть на себе головування в Раді, аби підкреслити роль світу у просуванні толерантності та миру у світі. Вперше в історії перша леді Сполучених Штатів головуватиме в Раді Безпеки. 

"Лідерство пані Трамп стане першим випадком, коли чинна перша леді США головуватиме в Раді Безпеки, де члени розглядатимуть питання освіти, технологій, миру та безпеки", — йдеться у повідомленні.

Окрім Меланії Трамп, участь у засіданні Радбезу ООН також візьмуть посол США в ООН Майк Волц, члени Ради Безпеки ООН та міжнародні зацікавлені сторони. Тема зустрічі — "Діти, технології та освіта в умовах конфлікту".

Останні заяви та рішення ООН

У вівторок, 24 лютого, в Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію про "Підтримку тривалого миру в Україні". Проголосували за це 107 держав. Глава українського МЗС Андрій Сибіга зазначив, що це важливий сигнал про те, що наша країна не сам на сам у війні з Росією.

Крім того, нещодавно відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Саліхом. Сторони обговорили підтримку українців та наслідки постійних атак окупантів.

ООН на порозі фінансового краху через США

Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що організація наразі перебуває на порозі фінансового краху. За його словами, до такої ситуації призвела позиція США. Америка після другого вступу Дональда Трампа на посаду президента відмовилася сплачувати обов'язкові членські внески. Як зазначили в ООН, бюджет організації може повністю вичерпатися уже до липня цього року.

США ООН Дональд Трамп голосування Меланія Трамп
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
