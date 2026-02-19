Зустріч Зеленського з комісаром ООН — про що домовились

Володимир Зеленський та Бархам Саліх. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський з Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Саліхом. Вони обговорили наслідки постійних російських обстрілів української енергосистеми та необхідну нашим людям допомогу.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Володимир Зеленський.

Зустріч Зеленського з комісаром ООН

"Обговорили наслідки постійних російських обстрілів української енергосистеми та необхідну нашим людям допомогу. Потрібно більше тиску, щоб зупинити ці обстріли та більше підтримки для наших людей, особливо тих, хто зараз в Україні чи планує повертатися", — сказав президент.

