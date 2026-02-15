Зеленський зустрівся з Християном Міцкоським — деталі

Зустріч Володимира Зеленського з Християном Міцкоським. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським 15 лютого. Сторони обговорили ситуацію на фронті та допомогу Україні у сфері енергетики та оборони.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяву президента у Telegram.

Зустріч Зеленського та Міцкоського

Український лідер розповів очільнику уряду Північної Македонії про рівень російських втрат і постійні удари РФ по Україні. Окрему увагу було приділено наслідкам атак на енергосистему та можливостям для підтримки програми PURL.

Глава держави також поінформував про переговорний процес і зазначив, що єдиною перешкодою для закінчення війни є Росія. Міцкоський висловив підтримку Україні та запевнив, що його країна й надалі надаватиме допомогу.

"Ситуація на фронті, російські удари по Україні, можливості для оборонної співпраці та дипломатія — ключове, про що говорили з прем'єр-міністром. Дякую Північній Македонії за підтримку України, за внесок у програму PURL. Цінуємо готовність і надалі допомагати нашій країн", — написав Зеленський.

