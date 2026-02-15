Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський провів зустріч з прем'єром Північної Македонії

Зеленський провів зустріч з прем'єром Північної Македонії

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 11:42
Зеленський зустрівся з Християном Міцкоським — деталі
Зустріч Володимира Зеленського з Християном Міцкоським. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським 15 лютого. Сторони обговорили ситуацію на фронті та допомогу Україні у сфері енергетики та оборони.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на заяву президента у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського та Міцкоського

Український лідер розповів очільнику уряду Північної Македонії про рівень російських втрат і постійні удари РФ по Україні. Окрему увагу було приділено наслідкам атак на енергосистему та можливостям для підтримки програми PURL. 

Глава держави також поінформував про переговорний процес і зазначив, що єдиною перешкодою для закінчення війни є Росія. Міцкоський висловив підтримку Україні та запевнив, що його країна й надалі надаватиме допомогу.

"Ситуація на фронті, російські удари по Україні, можливості для оборонної співпраці та дипломатія — ключове, про що говорили з прем'єр-міністром. Дякую Північній Македонії за підтримку України, за внесок у програму PURL. Цінуємо готовність і надалі допомагати нашій країн", — написав Зеленський.

Зазначимо, що Володимир Зеленський відреагував на атаки РФ по енергетиці та повідомив про масштаби ударів.

А також держсекретар США Марко Рубіо висловився про наміри Дональда Трампа після зустрічі з президентом України.

Володимир Зеленський Україна Північна Македонія дипломатія зустріч
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації