Зеленський зустрівся з Християном Міцкоським — деталі

Зеленський провів зустріч з прем'єром Північної Македонії
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським 15 лютого. Сторони обговорили ситуацію на фронті та допомогу Україні у сфері енергетики та оборони.
Зустріч Зеленського та Міцкоського
Український лідер розповів очільнику уряду Північної Македонії про рівень російських втрат і постійні удари РФ по Україні. Окрему увагу було приділено наслідкам атак на енергосистему та можливостям для підтримки програми PURL.
Глава держави також поінформував про переговорний процес і зазначив, що єдиною перешкодою для закінчення війни є Росія. Міцкоський висловив підтримку Україні та запевнив, що його країна й надалі надаватиме допомогу.
"Ситуація на фронті, російські удари по Україні, можливості для оборонної співпраці та дипломатія — ключове, про що говорили з прем'єр-міністром. Дякую Північній Македонії за підтримку України, за внесок у програму PURL. Цінуємо готовність і надалі допомагати нашій країн", — написав Зеленський.
