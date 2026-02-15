Зустріч Рубіо та Зеленського — держсекретар США розкрив плани Трампа

Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп налаштований остаточно припинити війну між Росією та Україною. За його словами, Вашингтон шукає рішення, яке покладе край кровопролиттю.

Про це він повідомив після зустрічі з Володимиром Зеленським у Мюнхені, інформує Новини.LIVE.

Рубіо заявив про наміри Трампа припинити війну

Після перемовин з українським лідером Володимиром Зеленським він заявив, що президент США прагне знайти рішення, яке "раз і назавжди покладе край кровопролиттю".

"Зустрівся з президентом України Зеленським щодо безпеки України та поглиблення оборонних і економічних партнерств. Президент Трамп хоче знайти рішення, яке раз і назавжди покладе край кровопролиттю", — написав Рубіо на своїй сторінці у соцмережі X.

Заява Марка Рубіо. Фото: скриншот з X

Крім того,14 лютого держсекретар США також провів зустріч із міністрами закордонних справ країн G7. Під час обговорень американська сторона підкреслила налаштованість на подальші переговори задля завершення війни в Україні.

Як повідомив заступник речника Державного департаменту США Томмі Піготт, лідери обговорили низку нагальних питань, зокрема конфлікти, що загрожують миру і стабільності в Африці, Європі та на Близькому Сході.

Окрему увагу сторони приділили викликам регіональній безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі.

"Держсекретар підтвердив прихильність Сполучених Штатів сприянню стабільності у Венесуелі та переговорам про припинення російсько-української війни", — зазначив Піготт.

Підсумовуючи зустріч, він додав, що Рубіо та його колеги наголосили на важливості зміцнення співпраці в межах G7 для протидії глобальним загрозам міжнародному миру та безпеці.

