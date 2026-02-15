Встреча Рубио и Зеленского - госсекретарь США раскрыл планы Трампа

Рубио после встречи с Зеленским раскрыл планы Трампа
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп настроен окончательно прекратить войну между Россией и Украиной. По его словам, Вашингтон ищет решение, которое положит конец кровопролитию.
Об этом он сообщил после встречи с Владимиром Зеленским в Мюнхене, информирует Новини.LIVE.
После переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским он заявил, что президент США стремится найти решение, которое "раз и навсегда положит конец кровопролитию".
"Встретился с президентом Украины Зеленским по безопасности Украины и углублению оборонных и экономических партнерств. Президент Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию", — написал Рубио на своей странице в соцсети X.
Кроме того, 14 февраля госсекретарь США также провел встречу с министрами иностранных дел стран G7. Во время обсуждений американская сторона подчеркнула настроенность на дальнейшие переговоры для завершения войны в Украине.
Как сообщил заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиготт, лидеры обсудили ряд насущных вопросов, в частности конфликты, угрожающие миру и стабильности в Африке, Европе и на Ближнем Востоке.
Отдельное внимание стороны уделили вызовам региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии.
"Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов содействию стабильности в Венесуэле и переговорам о прекращении российско-украинской войны", — отметил Пиготт.
Подытоживая встречу, он добавил, что Рубио и его коллеги подчеркнули важность укрепления сотрудничества в рамках G7 для противодействия глобальным угрозам международному миру и безопасности.
