Главная Новости дня Рубио после встречи с Зеленским раскрыл планы Трампа

Рубио после встречи с Зеленским раскрыл планы Трампа

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 09:08
Встреча Рубио и Зеленского - госсекретарь США раскрыл планы Трампа
Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп настроен окончательно прекратить войну между Россией и Украиной. По его словам, Вашингтон ищет решение, которое положит конец кровопролитию.

Об этом он сообщил после встречи с Владимиром Зеленским в Мюнхене, информирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Рубио заявил о намерениях Трампа прекратить войну

После переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским он заявил, что президент США стремится найти решение, которое "раз и навсегда положит конец кровопролитию".

"Встретился с президентом Украины Зеленским по безопасности Украины и углублению оборонных и экономических партнерств. Президент Трамп хочет найти решение, которое раз и навсегда положит конец кровопролитию", — написал Рубио на своей странице в соцсети X.

Рубіо прокоментував зустріч з Зеленським
Заявление Марка Рубио. Фото: скриншот с X

Кроме того, 14 февраля госсекретарь США также провел встречу с министрами иностранных дел стран G7. Во время обсуждений американская сторона подчеркнула настроенность на дальнейшие переговоры для завершения войны в Украине.

Как сообщил заместитель спикера Государственного департамента США Томми Пиготт, лидеры обсудили ряд насущных вопросов, в частности конфликты, угрожающие миру и стабильности в Африке, Европе и на Ближнем Востоке.

Отдельное внимание стороны уделили вызовам региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии.

"Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов содействию стабильности в Венесуэле и переговорам о прекращении российско-украинской войны", — отметил Пиготт.

Подытоживая встречу, он добавил, что Рубио и его коллеги подчеркнули важность укрепления сотрудничества в рамках G7 для противодействия глобальным угрозам международному миру и безопасности.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскрыл детали встречи с Марко Рубио в Мюнхене.

Также мы писали, что Рубио призвал Европу к единству с США.

Владимир Зеленский Дональд Трамп война в Украине Марко Рубио Мюнхенская конференция безопасности 2026
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
