Главная Новости дня Зеленский провел встречу с премьером Северной Македонии

Зеленский провел встречу с премьером Северной Македонии

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 11:42
Зеленский встретился с Христианом Мицкоским — детали
Встреча Владимира Зеленского с Христианом Мицкоским. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Северной Македонии Христианом Мицкоским 15 февраля. Стороны обсудили ситуацию на фронте и помощь Украине в сфере энергетики и обороны.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента в Telegram.

Встреча Зеленского и Мицкоского

Украинский лидер рассказал главе правительства Северной Македонии об уровне российских потерь и постоянных ударах РФ по Украине. Особое внимание было уделено последствиям атак на энергосистему и возможностям для поддержки программы PURL.

Глава государства также проинформировал о переговорном процессе и отметил, что единственным препятствием для окончания войны является Россия. Мицкоский выразил поддержку Украине и заверил, что его страна и в дальнейшем будет оказывать помощь.

"Ситуация на фронте, российские удары по Украине, возможности для оборонного сотрудничества и дипломатия — ключевое, о чем говорили с премьер-министром. Спасибо Северной Македонии за поддержку Украины, за вклад в программу PURL. Ценим готовность и в дальнейшем помогать нашей стране", — написал Зеленский.

Отметим, что Владимир Зеленский отреагировал на атаки РФ по энергетике и сообщил о масштабах ударов.

А также госсекретарь США Марко Рубио высказался о намерениях Дональда Трампа после встречи с президентом Украины.

Владимир Зеленский Украина Северная Македония дипломатия встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
