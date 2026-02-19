Обстрелы энергетики — Зеленский встретился с комиссаром ООН

Срочная новость

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салих прибыл в Киев с визитом. Он встретился и обсудил с Президентом Украины Владимиром Зеленским обстрелы энергетики.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Владимир Зеленский.

Встреча Зеленского с комиссаром ООН

"Обсудили последствия постоянных российских обстрелов украинской энергосистемы и необходимую нашим людям помощь. Нужно больше давления, чтобы остановить эти обстрелы и больше поддержки для наших людей, особенно тех, кто сейчас в Украине или планирует возвращаться", — сказал президент.

