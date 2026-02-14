Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером — детали

Зеленский провел разговор с Уиткоффом и Кушнером — детали

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 22:14
Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с представителями лидера США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Разговор состоялся перед трехсторонними встречами в Женеве.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский поговорил с представителями Трампа

"Провел разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед трехсторонними встречами в Женеве. Рассчитываем, что встречи действительно будут результативными", — проинформировал лидер.

Также он отметил, что стороны обсудили некоторые наработки после встреч в Абу-Даби. Зеленский отметил, что не все может быть озвучено по телефону, и переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе.

Во время разговора президент рассказал представителям Трампа о встрече с государственным секретарем США Марко Рубио.

"Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней. Спасибо президенту Трампу, его команде и народу Соединенных Штатов за поддержку", — подытожил глава государства.

Напомним, что во время сегодняшней встречи Владимир Зеленский и Марко Рубио обсудили ситуацию на фронте, энергетику и удары РФ по Украине.

Кроме того, 14 февраля Зеленский обсудил военную поддержку Украины с президентом Чехии Петром Павелом.

Владимир Зеленский США переговоры война в Украине Стив Виткофф Мюнхенская конференция безопасности 2026
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации