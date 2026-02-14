Зеленский поговорил с Уиткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский поговорил с представителями лидера США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Разговор состоялся перед трехсторонними встречами в Женеве.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский поговорил с представителями Трампа

"Провел разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером перед трехсторонними встречами в Женеве. Рассчитываем, что встречи действительно будут результативными", — проинформировал лидер.

Также он отметил, что стороны обсудили некоторые наработки после встреч в Абу-Даби. Зеленский отметил, что не все может быть озвучено по телефону, и переговорная команда представит позицию Украины на следующей неделе.

Во время разговора президент рассказал представителям Трампа о встрече с государственным секретарем США Марко Рубио.

"Очень ценим, что Америка всегда сохраняет конструктив и готова помогать с защитой жизней. Спасибо президенту Трампу, его команде и народу Соединенных Штатов за поддержку", — подытожил глава государства.

Напомним, что во время сегодняшней встречи Владимир Зеленский и Марко Рубио обсудили ситуацию на фронте, энергетику и удары РФ по Украине.

Кроме того, 14 февраля Зеленский обсудил военную поддержку Украины с президентом Чехии Петром Павелом.