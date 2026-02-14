Зеленський поговорив з Віткоффом і Кушнером

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський поговорив з представниками лідера США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Розмова відбулася перед тристоронніми зустрічами в Женеві.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у Telegram.

Зеленський поговорив з представниками Трампа

"Провів розмову з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами в Женеві. Розраховуємо, що зустрічі дійсно будуть результативними", — поінформував лідер.

Також він зазначив, що сторони обговорили деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі. Зеленський зауважив, що не все може бути озвучено по телефону, і переговорна команда представить позицію України наступного тижня.

Під час розмови президент розповів представникам Трампа про зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.

"Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів. Дякую президенту Трампу, його команді й народу Сполучених Штатів за підтримку", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої зустрічі Володимир Зеленський та Марко Рубіо обговорили ситуацію на фронті, енергетику та удари РФ по Україні.

Крім того, 14 лютого Зеленський обговорив військову підтримку України із президентом Чехії Петром Павелом.