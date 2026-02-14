Мюнхенська безпекова конференція — Зеленський зустрівся з Петром Павелом

Зеленський зустрівся з президентом Чехії — що обговорили
Дата публікації: 14 лютого 2026 18:14
Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської конференції безпеки провів зустріч із президентом Чехії Петром Павелом. Сторони обговорили військову підтримку України.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис президента в Telegram у суботу, 14 лютого.
"Дякую за чеську ініціативу з постачання нашій країні боєприпасів та її продовження. Розраховуємо, що надходження снарядів відбуватимуться без жодних затримок", – написав Зеленський.
