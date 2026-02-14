Мюнхенська безпекова конференція — Зеленський розповів, чи Україна отримає Taurus

Чи отримає Україна ракети Taurus — відповідь Зеленського
Дата публікації: 14 лютого 2026 17:58
Рішення від Німеччини щодо постачання Україні ракет Taurus поки немає. Але все ще може змінитися.
Про це заявив президент України Володимир на пресконференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.
Глава держави наголосив, що війна досі триває і все може змінитися, тому він намагається знайти варіант, щоб отримати ці німецькі ракети.
"Taurus — не все. Війна ще не закінчилася. Ми не маємо рішення від німецької сторони, але я маю знайти баланс у діалозі. Я обираю те, що можу отримати зараз", — зазначив Зеленський.
