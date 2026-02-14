Відео
Чи отримає Україна ракети Taurus — відповідь Зеленського

Дата публікації: 14 лютого 2026 17:58
Мюнхенська безпекова конференція — Зеленський розповів, чи Україна отримає Taurus
Термінова новина

Рішення від Німеччини щодо постачання Україні ракет Taurus поки немає. Але все ще може змінитися.

Про це заявив президент України Володимир на пресконференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Україна все ще може отримати ракети Taurus від Німеччини

Глава держави наголосив, що війна досі триває і все може змінитися, тому він намагається знайти варіант, щоб отримати ці німецькі ракети.

"Taurus — не все. Війна ще не закінчилася. Ми не маємо рішення від німецької сторони, але я маю знайти баланс у діалозі. Я обираю те, що можу отримати зараз", — зазначив Зеленський.

Новина доповнюється

Мюнхенська безпекова конференція 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
