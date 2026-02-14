Мюнхенская конференция по безопасности — Зеленский рассказал, получит ли Украина Taurus

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Решения от Германии по поставкам Украине ракет Taurus пока нет. Но все еще может измениться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина все еще может получить ракеты Taurus от Германии

Глава государства подчеркнул, что война до сих пор продолжается и все может измениться, поэтому он пытается найти вариант, чтобы получить эти немецкие ракеты.

"Taurus — не все. Война еще не закончилась. Мы не имеем решения от немецкой стороны, но я должен найти баланс в диалоге. Я выбираю то, что могу получить сейчас", — отметил Зеленский.

