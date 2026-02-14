Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Получит ли Украина ракеты Taurus — ответ Зеленского

Получит ли Украина ракеты Taurus — ответ Зеленского

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 17:58
Мюнхенская конференция по безопасности — Зеленский рассказал, получит ли Украина Taurus
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Решения от Германии по поставкам Украине ракет Taurus пока нет. Но все еще может измениться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Украина все еще может получить ракеты Taurus от Германии

Глава государства подчеркнул, что война до сих пор продолжается и все может измениться, поэтому он пытается найти вариант, чтобы получить эти немецкие ракеты.

"Taurus — не все. Война еще не закончилась. Мы не имеем решения от немецкой стороны, но я должен найти баланс в диалоге. Я выбираю то, что могу получить сейчас", — отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский на пресс-конференции заявил, что пессимистично настроен на следующие переговоры.

Также глава государства рассказал, ожидать ли "энергетическое перемирие".

Владимир Зеленский Германия ракеты война в Украине Taurus Мюнхенская конференция безопасности 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации