Мюнхенская конференция по безопасности — Зеленский встретился с Петром Павелом

Зеленский встретился с президентом Чехии — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции безопасности провел встречу с президентом Чехии Петром Павелом. Стороны обсудили военную поддержку Украины.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение президента в Telegram в субботу, 14 февраля.
Встречи Зеленского и Павела — основные темы разговора
"Спасибо за чешскую инициативу по поставкам нашей стране боеприпасов и ее продолжение. Рассчитываем, что поступления снарядов будут происходить без задержек", — написал Зеленский.
Президенты говорили о сотрудничестве в совместных программах защиты. В частности, о возможном участии Чехии в инициативе PURL и потенциальной реализации совместных проектов в рамках инструмента SAFE.
"Спасибо за встречу и всю помощь для Украины", — добавил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский рассказал, выведет ли Украина свои войска с Донбасса.
Также сообщалось, предоставит ли Германия Украине ракеты Taurus.
Читайте Новини.LIVE!