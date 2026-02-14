Мюнхенская конференция по безопасности — Зеленский встретился с Петром Павелом

Петр Павел и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции безопасности провел встречу с президентом Чехии Петром Павелом. Стороны обсудили военную поддержку Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение президента в Telegram в субботу, 14 февраля.

Встречи Зеленского и Павела — основные темы разговора

"Спасибо за чешскую инициативу по поставкам нашей стране боеприпасов и ее продолжение. Рассчитываем, что поступления снарядов будут происходить без задержек", — написал Зеленский.

Президенты говорили о сотрудничестве в совместных программах защиты. В частности, о возможном участии Чехии в инициативе PURL и потенциальной реализации совместных проектов в рамках инструмента SAFE.

"Спасибо за встречу и всю помощь для Украины", — добавил Зеленский.

