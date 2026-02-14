Видео
Зеленский встретился с президентом Чехии — что обсудили

Зеленский встретился с президентом Чехии — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 18:14
Мюнхенская конференция по безопасности — Зеленский встретился с Петром Павелом
Петр Павел и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции безопасности провел встречу с президентом Чехии Петром Павелом. Стороны обсудили военную поддержку Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение президента в Telegram в субботу, 14 февраля.

Читайте также:

Встречи Зеленского и Павела — основные темы разговора

"Спасибо за чешскую инициативу по поставкам нашей стране боеприпасов и ее продолжение. Рассчитываем, что поступления снарядов будут происходить без задержек", — написал Зеленский.

Президенты говорили о сотрудничестве в совместных программах защиты. В частности, о возможном участии Чехии в инициативе PURL и потенциальной реализации совместных проектов в рамках инструмента SAFE.

"Спасибо за встречу и всю помощь для Украины", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, выведет ли Украина свои войска с Донбасса.

Также сообщалось, предоставит ли Германия Украине ракеты Taurus.

Владимир Зеленский Чехия война в Украине Петр Павел Мюнхенская конференция безопасности 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
