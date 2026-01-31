Генсек ООН заявив про фінансові проблеми в організації через США — що відомо

Антоніу Гутерреш. Фото: Reuters

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попередив, що організація перебуває на порозі "неминучого фінансового краху". Головною причиною стала відмова США сплачувати обов'язкові членські внески.

Про це йдеться у листі генсека до держав-членів, повідомляє Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Гутерреш розповів про фінансові проблеми в ООН

Організація може повністю вичерпати свій регулярний бюджет уже до липня цього року. Ключовим чинником фінансової кризи стала позиція Вашингтона. США, які традиційно мають покривати близько 22% бюджету ООН, припинили виплати після початку другого президентського терміну Дональда Трампа.

За даними генсека, США вже заборгували ООН близько 1,4 мільярда доларів за попередні роки. Окрім цього, до суми боргу додався рахунок на 767 мільйонів доларів за поточний рік. Зазначається, що 2025 року Білий дім не сплатив жодного цента зі своїх зобов'язань у розмірі 826 мільйонів доларів.

Замість виконання обов'язкових фінансових зобов'язань адміністрація Трампа перейшла до вибіркового фінансування окремих програм. Зокрема, у грудні США пообіцяли виділити 2 мільярди доларів на гуманітарні потреби, однак при цьому продовжують ігнорувати борги перед регулярним бюджетом ООН, який забезпечує щоденне функціонування організації.

Ситуацію додатково ускладнює публічна критика ООН з боку Трампа. Президент США неодноразово заявляв, що організація "не змогла реалізувати свій потенціал", а також просуває альтернативну ініціативу — створену та очолювану ним так звану "Раду миру".

Гутерреш намагається стабілізувати фінансову ситуацію ще з 2024 року. Він ініціював програму реформування організації та розпочав масштабне скорочення витрат. Зокрема, у грудні ООН оголосила, що більше не забезпечуватиме паперовими рушниками вбиральні у своїй штаб-квартирі в Нью-Йорку, аби заощадити близько 100 тисяч доларів. Загалом бюджет організації цього року вже скорочено на 7% порівняно з минулим.

Втім, за оцінками керівництва, структурний дефіцит фінансування є настільки значним, що внутрішніх реформ недостатньо для його подолання. Додатковою проблемою залишається правило, за яким невикористані наприкінці фінансового циклу кошти мають бути повернуті державам-членам після затвердження бюджету.

"Чим більше ми економимо, тим більше нас карають", — йдеться у листі генерального секретаря ООН.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомив, що ООН буде співпрацювати з "Радою миру", яку він очолить.

А також в ООН зробили заяву, чому Крим і Донбас не можуть відокремитися від України.