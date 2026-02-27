Видео
Україна
Главная Новости дня Впервые в истории — в Совбезе ООН будет голосовать Мелания Трамп

Впервые в истории — в Совбезе ООН будет голосовать Мелания Трамп

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 07:39
Мелания Трамп будет голосовать на заседании Совета Безопасности ООН — что известно
Первая леди США Мелания Трамп. Фото: Reuters

На следующем заседании Совета Безопасности ООН, которое состоится в марте, будут председательствовать Соединенные Штаты Америки. В голосовании впервые в истории примет участие первая леди США — Мелания Трамп.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на CNN в пятницу, 27 февраля.

Голосование первой леди США в Совбезе ООН

Как отмечает издание, на заседании будут рассматривать вопросы образования, технологий, мира и безопасности. США возьмут на себя председательство в Совете, чтобы подчеркнуть роль мира в продвижении толерантности и мира в мире. Впервые в истории первая леди Соединенных Штатов будет председательствовать в Совете Безопасности.

"Лидерство госпожи Трамп станет первым случаем, когда действующая первая леди США будет председательствовать в Совете Безопасности, где члены будут рассматривать вопросы образования, технологий, мира и безопасности", — говорится в сообщении.

Кроме Мелании Трамп, участие в заседании Совбеза ООН также примут посол США в ООН Майк Волц, члены Совета Безопасности ООН и международные заинтересованные стороны. Тема встречи — "Дети, технологии и образование в условиях конфликта".

Последние заявления и решения ООН

Во вторник, 24 февраля, в Генассамблее ООН приняли резолюцию о "Поддержке прочного мира в Украине". Проголосовали за это 107 государств. Глава украинского МИД Андрей Сибига отметил, что это важный сигнал о том, что наша страна не один на один в войне с Россией.

Кроме того, недавно состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салихом. Стороны обсудили поддержку украинцев и последствия постоянных атак оккупантов.

ООН на пороге финансового краха из-за США

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация сейчас находится на пороге финансового краха. По его словам, к такой ситуации привела позиция США. Америка после второго вступления Дональда Трампа на пост президента отказалась платить обязательные членские взносы. Как отметили в ООН, бюджет организации может полностью иссякнуть уже к июлю этого года.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
