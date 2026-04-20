Командир "Артемиды-2" показал закат Земли на Луне: видео

Командир "Артемиды-2" показал закат Земли на Луне: видео

Дата публикации 20 апреля 2026 18:28
Командир Артемиды-2 показал закат Земли на Луне: видео
Земля и Луна. Фото: NASA

Командир миссии "Артемида-2" NASA Рид Вайзман снял закат Земли на Луне. На видео можно увидеть примерно так же, как это видит человеческий глаз. Вайзман отметил, что оно без обрезки и монтажа.

Видео Рид Вайзман опубликовал в соцсети X в понедельник, 20 апреля, передает Новини.LIVE.

Закат Земли на Луне

"Это было как наблюдать за закатом Солнца на пляже из самого отдаленного места в космосе — я не смог удержаться от того, чтобы снять на мобильный видеозапись "заката Земли", — отметил Вайзман.

По его словам, он едва мог разглядеть Луну сквозь иллюминатор шлюзового отсека. Видео снято с восьмикратным зумом, что сопоставимо с человеческим глазом.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Белый дом, в начале апреля астронавты NASA отправились в миссию "Артемида-2". Участие в ней приняли Рид Вайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен.

Впоследствии астронавты показали уникальные фото Земли, которые удалось сделать с космического корабля "Орион". На них видно зеленое сияние, континенты, океан и облака. Кроме того, они показали обратную сторону Луны, которую не видно с Земли.

Экипаж миссии установил новый рекорд самого дальнего полета человека от Земли. Они преодолели отметку в более 400 тысяч километров и продолжили движение вглубь космоса.

А в ночь на 11 апреля астронавты успешно вернулись на Землю. Корабль Orion вошел в атмосферу и приводнился в Тихом океане возле Калифорнии.

NASA космос Луна
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
