Экипаж "Артемиды II" установил рекорд дальности полета от Земли

Экипаж миссии "Артемида II" установил новый исторический рекорд, превзойдя достижение "Аполлона-13" по удаленности от Земли. В Центре управления полетами в Хьюстоне сообщили, что астронавты уже пересекли отметку в 400 170 километров от нашей планеты — это самая отдаленная точка, на которой когда-либо находились люди.

