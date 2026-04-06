Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
NASA показало фото обратной стороны Луны, сделанное астронавтами

NASA показало фото обратной стороны Луны, сделанное астронавтами

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 20:55
Астронавты миссии "Артемида ІІ" на подготовке перед полетом. Фото: NASA

Астронавты миссии "Артемида II" на космическом корабле "Орион" сделали фото обратной стороны Луны, которую не видно с Земли. Ранее такие фото делали с помощью спутников. Это первый снимок, сделанный астронавтами с 1972 года — во время миссии "Аполлон - 17"

Редкую фотографию опубликовали на сайте NASA.

Фото стороны Луны, которую не видно с Земли

"На этом полностью освещенном изображении Луны справа видно ближнюю сторону (полушарие, которое мы видим с Земли). Ее можно идентифицировать по темным пятнам, покрывающим ее поверхность. Это древние лавовые потоки из раннего периода истории Луны, когда она была вулканически активной. Большой кратер к западу от лавовых потоков — это бассейн Ориентале, кратер шириной почти 600 миль, который охватывает ближнюю и дальнюю стороны Луны. Левая половина Ориентале не видна с Земли, но на этом изображении мы имеем полный обзор кратера. Все слева от кратера — это дальняя сторона, полушарие, которое мы не можем увидеть с Земли, поскольку Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, с которой она вращается вокруг нас", — говорится в сообщении.

Астронавти показали фото зворотної сторони Місяця, яку не видно із Землі
Обратная сторона Луны, которую не видно с Земли. Фото: NASA

Отмечается, что утром 6 апреля астронавты миссии "Артемида II" вошли в зону гравитационного воздействия Луны и уже в ночь на 7 апреля корабль "Орион" должен полностью обогнуть спутник Земли.

Ожидается, что астронавты превзойдут рекорд, установленный ранее экипажем "Аполлона-13" в 1972 году, который позволил людям преодолеть самое дальнее расстояние от Земли.

Читайте также:

"Экипаж "Аполлона-13" преодолел расстояние от Земли до 248 655 миль; "Артемида II" достигнет максимального расстояния от Земли до 252 760 миль, превысив рекорд примерно на 4105 миль", — отметили в NASA.

Кстати, читатели Новини.LIVE могут наблюдать за историческим событием в прямом эфире.

Напомним, недавно Новини.LIVE показывало уникальные кадры Земли, которые были сделаны астронавтами "Артемиды II". На фото можно было четко рассмотреть океаны, континенты и даже сияние.

Как известно, эксклюзивно для Новини.LIVE ветеран ракетно-космической отрасли Эдуард Кузнецов рассказал, что Украина присоединилась к миссии "Артемида II" еще в 2021 году, став девятым членом команды.

NASA космос Луна астронавты
Юлия Леськова - Выпускающий редактор
Автор:
Юлия Леськова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации