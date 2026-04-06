NASA показало фото обратной стороны Луны, сделанное астронавтами

Астронавты миссии "Артемида ІІ" на подготовке перед полетом. Фото: NASA

Астронавты миссии "Артемида II" на космическом корабле "Орион" сделали фото обратной стороны Луны, которую не видно с Земли. Ранее такие фото делали с помощью спутников. Это первый снимок, сделанный астронавтами с 1972 года — во время миссии "Аполлон - 17"

Редкую фотографию опубликовали на сайте NASA.

Фото стороны Луны, которую не видно с Земли

"На этом полностью освещенном изображении Луны справа видно ближнюю сторону (полушарие, которое мы видим с Земли). Ее можно идентифицировать по темным пятнам, покрывающим ее поверхность. Это древние лавовые потоки из раннего периода истории Луны, когда она была вулканически активной. Большой кратер к западу от лавовых потоков — это бассейн Ориентале, кратер шириной почти 600 миль, который охватывает ближнюю и дальнюю стороны Луны. Левая половина Ориентале не видна с Земли, но на этом изображении мы имеем полный обзор кратера. Все слева от кратера — это дальняя сторона, полушарие, которое мы не можем увидеть с Земли, поскольку Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, с которой она вращается вокруг нас", — говорится в сообщении.

Обратная сторона Луны, которую не видно с Земли. Фото: NASA

Отмечается, что утром 6 апреля астронавты миссии "Артемида II" вошли в зону гравитационного воздействия Луны и уже в ночь на 7 апреля корабль "Орион" должен полностью обогнуть спутник Земли.

Ожидается, что астронавты превзойдут рекорд, установленный ранее экипажем "Аполлона-13" в 1972 году, который позволил людям преодолеть самое дальнее расстояние от Земли.

"Экипаж "Аполлона-13" преодолел расстояние от Земли до 248 655 миль; "Артемида II" достигнет максимального расстояния от Земли до 252 760 миль, превысив рекорд примерно на 4105 миль", — отметили в NASA.

Кстати, читатели Новини.LIVE могут наблюдать за историческим событием в прямом эфире.

Напомним, недавно Новини.LIVE показывало уникальные кадры Земли, которые были сделаны астронавтами "Артемиды II". На фото можно было четко рассмотреть океаны, континенты и даже сияние.

Как известно, эксклюзивно для Новини.LIVE ветеран ракетно-космической отрасли Эдуард Кузнецов рассказал, что Украина присоединилась к миссии "Артемида II" еще в 2021 году, став девятым членом команды.