NASA показало фото зворотної сторони Місяця, зроблене астронавтами

Астронавти місії "Артеміда ІІ" на підготовці перед польотом. Фото: NASA

Астронавти місії "Артеміда II" на космічному кораблі "Оріон" зробили фото зворотної сторони Місяця, яку не видно із Землі. Раніше такі фото робили за допомогою супутників. Це перший знімок, зроблений астронавтами з 1972 року — під час місії "Аполлон - 17"

Рідкісну світлину опублікували на сайті NASA.

Фото сторони Місяця, яку не видно із Землі

"На цьому повністю освітленому зображенні Місяця праворуч видно ближню сторону (півкулю, яку ми бачимо із Землі). Її можна ідентифікувати за темними плямами, що покривають її поверхню. Це стародавні лавові потоки з раннього періоду історії Місяця, коли він був вулканічно активним. Великий кратер на захід від лавових потоків – це басейн Орієнтале, кратер завширшки майже 600 миль, який охоплює ближню та дальню сторони Місяця. Ліва половина Орієнтале не видна із Землі, але на цьому зображенні ми маємо повний огляд кратера. Все ліворуч від кратера – це дальня сторона, півкуля, яку ми не можемо побачити із Землі, оскільки Місяць обертається навколо своєї осі з тією ж швидкістю, з якою він обертається навколо нас", — йдеться у повідомленні.

Зворотна сторона Місяця, яку не видно із Землі. Фото: NASA

Зазначається, що вранці 6 квітня астронавти місії "Артеміда ІІ" увійшли у зону гравітаційного впливу Місяця і вже вночі проти 7 квітня корабель "Оріон" повинен повністю обігнути супутник Землі.

Очікується, що астронавти перевершать рекорд, встановлений раніше екіпажем "Аполлона-13" у 1972 році, який дозволив людям подолати найдальшу відстань від Землі.

"Екіпаж "Аполлона-13" подолав відстань від Землі до 248 655 миль; "Артеміда II" досягне максимальної відстані від Землі до 252 760 миль, перевищивши рекорд приблизно на 4105 миль", — зазначили у NASA.

До речі, читачі Новини.LIVE можуть спостерігати за історичною подією у прямому ефірі.

Нагадаємо, нещодавно були зроблені унікальні кадри Землі астронавтами "Артеміди ІІ". На фото можна було чітко роздивитися океани, континенти й навіть сяйво.

Як відомо, ветеран ракетно-космічної галузі Едуард Кузнєцов розповів, що Україна приєдналася до місії "Артеміда ІІ" ще у 2021 році, ставши дев'ятим членом команди.