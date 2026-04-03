Артеміда-2: астронавти зробили унікальні фото Землі

Земля. Фото: NASA

Астронавти, які здійснюють місію "Артеміда-2", зробили унікальні фото Землі. Їх вдалося зробити з космічного корабля "Оріон", який прямує до Місяця. На фото навіть можна побачити зелене сяйво.

Про це повідомляє NASA у пʼятницю, 3 квітня, передає Новини.LIVE.

Унікальні фото Землі

На фото видно в яскравих кольорах континенти, океан та хмари, а також сяйво.

Планета Земля із космічного корабля "Оріон". Фото: NASA

"Ми бачимо нашу рідну планету цілком, осяяну вражаючими відтінками синього та коричневого. Атмосферу навіть осяює зелене полярне сяйво. Це ми, всі разом, спостерігаємо, як наші космонавти вирушають у подорож на Місяць", — йдеться у повідомленні.

Астронавти сфотографували Землю. Фото: NASA

Також астронавти NASA показали межу на Землі між ніччю та днем.

Межа між ніччю та днем. Фото: NASA

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Білий дім, 2 квітня США вперше за понад 50 років відправили астронавтів у напрямку Місяця. Астронавти здійснять десятиденну подорож, який здійснить обліт супутника.

Участь у місії взяли 50-річний Рід Вайзман, 49-річний Віктор Гловер, 47-річна Крістіна Кох та 50-річний Джеремі Хансен. У космос вони полетіли на надпотужній ракеті Space Launch System. Повернення на Землю триватиме приблизно чотири дні.

А ветеран ракетно-космічної галузі Едуард Кузнєцов повідомив, що Україна приєдналася до "Артеміди-2" ще у 2021 році, ставши девʼятим членом команди. Він позитивно оцінив подію.