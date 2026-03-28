Головна Новини дня Артеміда-2: у квітні NASA проведе місію з польоту до Місяця

Артеміда-2: у квітні NASA проведе місію з польоту до Місяця

Дата публікації: 28 березня 2026 15:17
Розгортання "Артеміди-2". Фото: NASA/Joel Kowsky

Чотири астронавти вперше за понад 50 років повернуться до Місяця. Вони здійснять подорож на приблизно 804 тисяч кілометрів навколо супутника та повернуться до Землі. Місія "Артеміда-2" запланована на 1 квітня.

Про це повідомляє BBC, передає Новини.LIVE.

"Артеміда-2" — подорож до Місяця

Екіпаж полетить на космічному кораблі, який ніколи раніше не використовувався людьми. Астронавти проведуть у космосі десять днів

Місія Артеміда-2
Маршрут польоту. Фото: NASA

"Це тестова місія, і ми готові до будь-якого сценарію. Це буде неймовірно", — каже командувач місії Рід Вайзман.

Астронавти вирушать у місію на надпотужній ракеті NASA Space Launch System. Це найсильніший носій, який коли-небудь створювало американське космічне агентство, а його запуск заплановано з Космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Читайте також:
Ракета SLS
Ракета Space Launch System. Фото: NASA

Відомо, що Space Launch System заввишки 98 метрів. Раніше ракета здійснила лише один політ у 2022 році без людей. Вона має дві величезні прискорювачі та чотири двигуни, які забезпечують потужність для зльоту. Основний ступінь має потужний паливний бак. 

Місією ракети SLS є виведення у космос космічного корабля "Оріон", який розташований на її верхівці та перевозить астронавтів.

"Оріон" космічний корабель, який здійнить Артеміду 2
Космічний корабель "Оріон". Фото: NASA

Щоб висадитися на Місяці, потрібно буде здійснити ще три місії — "Артеміда-3", "Артеміда-4" та "Артеміда-5".

Хто візьме участь у місії "Артеміда-2"

У подорожі навколо Місяця візьмуть участь чотири астронавти — три американці та один канадець. Вони тренуються вже понад два роки, аби місія пройшла успішно. Астронавти мають багаторічний досвід роботи, але один із них ніколи не був у космосі. Участь у місії візьмуть:

  • 50-річний Рід Вайзман;
Рід Вайзман
Астронавт Рід Вайзман. Фото: NASA
  • 49-річний Віктор Гловер;
Віктор Гловер
Астронавт Віктор Гловер. Фото: NASA
  • 47-річна Крістіна Кох;
Крістіна Кох
Астронавтка Крістіна Кох. Фото: NASA
  • 50-річний Джеремі Хансен;
Джеремі Хансен
Астронавт Джеремі Хансен. Фото: NASA

Для того, аби звикнути до обмеженого простору, астронавти проводили якомога більше часу разом. Крім того, було декілька ночівель у космічному кораблі.

Учасники місії "Артеміда-2"
Астронавти, які здійснять політ. Фото: NASA

У перший день місії вони обертатимуться навколо Землі та будуть на висоті приблизно 70 тисяч кілометрів

"Я думаю, що нам доведеться трохи адаптуватися, коли ми потрапимо туди. Я буду вчитися плавати та літати – і стикатися з різними речами. І мені, мабуть, знадобиться невелика допомога", — каже Хансен, який вперше летить в космос.

Близько через три години польоту верхній ступінь ракети, відомий як проміжний кріогенний ступінь (ICPS), відокремиться від космічного корабля "Оріон". Після цього екіпаж вручну керуватиме, наближаючи його та віддаляючи від ICPS, щоб перевірити поведінку корабля в космосі. 

Астронавти облетять зворотний бік Місяця, який неможливо побачити із Землі. Екіпаж проведе три години, спостерігаючи за супутником — робитиме знімки, аналізуватиме його поверхню та вивчатиме геологічні особливості, що допоможе у підготовці та плануванні майбутньої посадки.

Повернення на Землю

Повернення триватиме приблизно чотири дні. Фінальна стадія вважається однією з найбільш небезпечних. Під час завершального маневру капсула відокремиться від основного корабля, щоб її тепловий щит витримав екстремальний нагрів, який виникає при вході в атмосферу, та гарантував безпеку астронавтів.

Космічний корабель пролетить через атмосферу Землі зі швидкістю близько 40 тисяч кілометрів на годину, стикаючись із температурою приблизно 2700 °C.

Астронавти здійснять мʼяке приводнення в Тихому океані біля узбережжя Каліфорнії, де їх чекатиме евакуаційна команда.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Interesting Engineering, вчені запропонували спосіб перетворювати марсіанський пил, вуглекислий газ та мікроорганізми на добриво для вирощування їжі, що може стати ключем до автономного забезпечення харчування під час місій на Марс. Його вже випробували на рясці (швидкоросла водна рослина).

Раніше стало відомо, що архів телескопа NEOWISE, що спостерігав небо протягом десяти років, містив величезну кількість даних про змінні космічні об’єкти. Американський школяр створив алгоритм машинного навчання, який дозволив відкрити 1,5 мільйона потенційно важливих джерел. 

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
