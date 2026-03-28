Артемида-2: в апреле NASA проведет миссию по полету к Луне

Развертывание "Артемиды-2". Фото: NASA/Joel Kowsky

Четыре астронавта впервые за более чем 50 лет вернутся к Луне. Они совершат путешествие на примерно 804 тысяч километров вокруг спутника и вернутся на Землю. Миссия "Артемида-2" запланирована на 1 апреля.

Об этом сообщает BBC, передает Новини.LIVE.

"Артемида-2" — путешествие к Луне

Экипаж полетит на космическом корабле, который никогда ранее не использовался людьми. Астронавты проведут в космосе десять дней.

Маршрут полета. Фото: NASA

"Это тестовая миссия, и мы готовы к любому сценарию. Это будет невероятно", — говорит командующий миссией Рид Вайзман.

Астронавты отправятся в миссию на сверхмощной ракете NASA Space Launch System. Это самый сильный носитель, который когда-либо создавало американское космическое агентство, а его запуск запланирован из Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ракета Space Launch System. Фото: NASA

Известно, что Space Launch System высотой 98 метров. Ранее ракета совершила только один полет в 2022 году без людей. Она имеет два огромных ускорителя и четыре двигателя, которые обеспечивают мощность для взлета. Основная ступень имеет мощный топливный бак.

Миссией ракеты SLS является вывод в космос космического корабля "Орион", который расположен на ее верхушке и перевозит астронавтов.

Космический корабль "Орион". Фото: NASA

Чтобы высадиться на Луне, нужно будет осуществить еще три миссии — "Артемида-3", "Артемида-4" и "Артемида-5".

Кто примет участие в миссии "Артемида-2"

В путешествии вокруг Луны примут участие четыре астронавта — три американца и один канадец. Они тренируются уже более двух лет, чтобы миссия прошла успешно. Астронавты имеют многолетний опыт работы, но один из них никогда не был в космосе. В миссии примут участие:

50-летний Рид Вайзман;

49-летний Виктор Гловер;

47-летняя Кристина Кох;

50-летний Джереми Хансен;

Для того чтобы привыкнуть к ограниченному пространству, астронавты проводили как можно больше времени вместе. Кроме того, было несколько ночевок в космическом корабле.

Астронавты, которые совершат полет. Фото: NASA

В первый день миссии они будут вращаться вокруг Земли и будут на высоте примерно 70 тысяч километров.

"Я думаю, что нам придется немного адаптироваться, когда мы попадем туда. Я буду учиться плавать и летать — и сталкиваться с разными вещами. И мне, видимо, понадобится небольшая помощь", — говорит Хансен, который впервые летит в космос.

Около трех часов полета верхняя ступень ракеты, известная как промежуточная криогенная ступень (ICPS), отделится от космического корабля "Орион". После этого экипаж будет вручную управлять, приближая его и отдаляя от ICPS, чтобы проверить поведение корабля в космосе.

Астронавты облетят обратную сторону Луны, которую невозможно увидеть с Земли. Экипаж проведет три часа, наблюдая за спутником — будет делать снимки, анализировать его поверхность и изучать геологические особенности, что поможет в подготовке и планировании будущей посадки.

Возвращение на Землю

Возвращение продлится примерно четыре дня. Финальная стадия считается одной из самых опасных. Во время завершающего маневра капсула отделится от основного корабля, чтобы ее тепловой щит выдержал экстремальный нагрев, который возникает при входе в атмосферу, и гарантировал безопасность астронавтов.

Космический корабль пролетит через атмосферу Земли со скоростью около 40 тысяч километров в час, сталкиваясь с температурой примерно 2700 °C.

Астронавты совершат мягкое приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии, где их будет ждать эвакуационная команда.

