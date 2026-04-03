Артемида-2: астронавты сделали уникальные фото Земли

Земля. Фото: NASA

Астронавты, которые осуществляют миссию "Артемида-2", сделали уникальные фото Земли. Их удалось сделать с космического корабля "Орион", который направляется к Луне. На фото даже можно увидеть зеленое сияние.

Об этом сообщает NASA в пятницу, 3 апреля, передает Новини.LIVE.

Уникальные фото Земли

На фото видны в ярких цветах континенты, океан и облака, а также сияние.

Планета Земля с космического корабля "Орион". Фото: NASA

"Мы видим нашу родную планету целиком, озаренную впечатляющими оттенками синего и коричневого. Атмосферу даже озаряет зеленое полярное сияние. Это мы, все вместе, наблюдаем, как наши космонавты отправляются в путешествие на Луну", — говорится в сообщении.

Астронавты сфотографировали Землю. Фото: NASA

Также астронавты NASA показали границу на Земле между ночью и днем.

Граница между ночью и днем. Фото: NASA

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Белый дом, 2 апреля США впервые за более чем 50 лет отправили астронавтов в направлении Луны. Астронавты совершат десятидневное путешествие, которое совершит облет спутника.

Участие в миссии приняли 50-летний Рид Вайзман, 49-летний Виктор Гловер, 47-летняя Кристина Кох и 50-летний Джереми Хансен. В космос они полетели на сверхмощной ракете Space Launch System. Возвращение на Землю продлится примерно четыре дня.

А ветеран ракетно-космической отрасли Эдуард Кузнецов сообщил, что Украина присоединилась к "Артемиде-2" еще в 2021 году, став девятым членом команды. Он положительно оценил событие.