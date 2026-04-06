Екіпаж "Артеміди II" встановив рекорд дальності польоту від Землі
Дата публікації: 6 квітня 2026 21:32
Екіпаж місії "Артеміда II" встановив новий історичний рекорд, перевершивши досягнення "Аполлона-13" за віддаленістю від Землі. У Центрі управління польотами в Г'юстоні повідомили, що астронавти вже перетнули позначку у 400 170 кілометрів від нашої планети — це найвіддаленіша точка, на якій коли-небудь перебували люди.
Реклама