Екіпаж "Артеміди II" встановив рекорд дальності польоту від Землі

Екіпаж місії "Артеміда II" встановив новий історичний рекорд, перевершивши досягнення "Аполлона-13" за віддаленістю від Землі. У Центрі управління польотами в Г'юстоні повідомили, що астронавти вже перетнули позначку у 400 170 кілометрів від нашої планети — це найвіддаленіша точка, на якій коли-небудь перебували люди.

