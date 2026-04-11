Миссия Artemis II завершилась: Orion с астронавтами успешно вернулся на Землю

Корабль Orion с экипажем Artemis II успешно приводнился в Тихом океане
Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II успешно вернулся на Землю в ночь на 11 апреля. Аппарат вошел в атмосферу и через несколько минут приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии. На борту находились четыре астронавта, которые совершили полет к Луне и обратно.
Это первая пилотируемая миссия такого уровня со времен программы Apollo в 1972 году, сообщает портал Новини.LIVE.
Возвращение прошло по классической схеме с входом в атмосферу без выхода на околоземную орбиту. Перед этим произошло отделение служебного модуля, после чего командный модуль скорректировал траекторию. В атмосферу корабль Artemis II вошел на скорости около 39 700 км/ч, а тепловой щит выдержал нагрев до тысяч градусов. На несколько минут связь с Центром управления была полностью потеряна из-за плазмы вокруг капсулы.
Как прошел самый сложный этап миссии
Несмотря на отдельные технические нюансы во время полета, включая утечку гелия и сбои в бытовых системах, миссия была выполнена в полном соответствии с планом. После приводнения капсула стабилизировалась, а астронавтов осмотрели спасательные службы ВМС США.
Затем экипаж эвакуировали на борт корабля обеспечения. Миссия подтвердила готовность системы Orion и ракеты SLS к дальнейшим этапам программы Artemis, включая будущую высадку людей на Луну.
Портал Новини.LIVE также сообщал, что экипаж миссии "Артемида II" достиг рекордного удаления от Земли.
Ранее Новини.LIVE публиковали материал об обращении астронавтов Artemis II к жителям планеты после облета Луны.
