Миссия Artemis II завершилась: Orion с астронавтами успешно вернулся на Землю

Капсула экипажа приводнилась в Тихий океан. Фото: Reuters

Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II успешно вернулся на Землю в ночь на 11 апреля. Аппарат вошел в атмосферу и через несколько минут приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии. На борту находились четыре астронавта, которые совершили полет к Луне и обратно.

Это первая пилотируемая миссия такого уровня со времен программы Apollo в 1972 году, сообщает портал Новини.LIVE.

Возвращение прошло по классической схеме с входом в атмосферу без выхода на околоземную орбиту. Перед этим произошло отделение служебного модуля, после чего командный модуль скорректировал траекторию. В атмосферу корабль Artemis II вошел на скорости около 39 700 км/ч, а тепловой щит выдержал нагрев до тысяч градусов. На несколько минут связь с Центром управления была полностью потеряна из-за плазмы вокруг капсулы.

Как прошел самый сложный этап миссии

Несмотря на отдельные технические нюансы во время полета, включая утечку гелия и сбои в бытовых системах, миссия была выполнена в полном соответствии с планом. После приводнения капсула стабилизировалась, а астронавтов осмотрели спасательные службы ВМС США.

Пилотируемая капсула Artemis II после приводнения в Тихом океане. Фото: Reuters

Затем экипаж эвакуировали на борт корабля обеспечения. Миссия подтвердила готовность системы Orion и ракеты SLS к дальнейшим этапам программы Artemis, включая будущую высадку людей на Луну.

