Главная Новости дня Корабль Orion с экипажем Artemis II успешно приводнился в Тихом океане

Корабль Orion с экипажем Artemis II успешно приводнился в Тихом океане

Дата публикации 11 апреля 2026 03:41
Миссия Artemis II завершилась: Orion с астронавтами успешно вернулся на Землю
Капсула экипажа приводнилась в Тихий океан. Фото: Reuters

Космический корабль Orion с экипажем миссии Artemis II успешно вернулся на Землю в ночь на 11 апреля. Аппарат вошел в атмосферу и через несколько минут приводнился в Тихом океане у побережья Калифорнии. На борту находились четыре астронавта, которые совершили полет к Луне и обратно.

Это первая пилотируемая миссия такого уровня со времен программы Apollo в 1972 году, сообщает портал Новини.LIVE.

Возвращение прошло по классической схеме с входом в атмосферу без выхода на околоземную орбиту. Перед этим произошло отделение служебного модуля, после чего командный модуль скорректировал траекторию. В атмосферу корабль Artemis II вошел на скорости около 39 700 км/ч, а тепловой щит выдержал нагрев до тысяч градусов. На несколько минут связь с Центром управления была полностью потеряна из-за плазмы вокруг капсулы. 

Как прошел самый сложный этап миссии

Несмотря на отдельные технические нюансы во время полета, включая утечку гелия и сбои в бытовых системах, миссия была выполнена в полном соответствии с планом. После приводнения капсула стабилизировалась, а астронавтов осмотрели спасательные службы ВМС США.

Экипаж Artemis II успешно вернулся на Землю 11 апреля 2026 года
Пилотируемая капсула Artemis II после приводнения в Тихом океане. Фото: Reuters

Затем экипаж эвакуировали на борт корабля обеспечения. Миссия подтвердила готовность системы Orion и ракеты SLS к дальнейшим этапам программы Artemis, включая будущую высадку людей на Луну.

Читайте также:

Портал Новини.LIVE также сообщал, что экипаж миссии "Артемида II" достиг рекордного удаления от Земли.

Ранее Новини.LIVE публиковали материал об обращении астронавтов Artemis II к жителям планеты после облета Луны.

NASA Луна Земля Орион космическая миссия
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
